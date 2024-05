Reese Witherspoon vuelve a ser 'una rubia muy legal': así ha cambiado su vida 21 años después

La sorpresa y la nostalgia han invadido por partes iguales a los fans de Reese Witherspoon estos días al verla aparecer caracterizada como Elle Woods, el icónico personaje que interpretaba en Una rubia muy legal y que la catapultó a la fama en 2001. La intérprete aparecía de esta guisa en una presentación de Prime Vídeo en Nueva York para anunciar una noticia muy especial: que la peculiar abogada regresa a nuestras pantallas. Y, aunque durante estas más de dos décadas se ha especulado mucho sobre una posible tercera parte de las exitosas películas, volverá pero en un formato muy diferente: lo hará con la serie Elle, una precuela de la famosa saga.

Enfundada en un traje sastre rosa, con su rubia y perfecta melena y su inseparable chihuahua en brazos, la actriz explicaba que la ficción, creada por Laura Kitrell, narrará la vida y aventuras de Elle Woods en los años previos a su ingreso en Harvard para estudiar la carrera de derecho, con la intención de demostrarle a su exnovio su valía y así conseguir recuperarlo, historia de la que se centraba la primera película.

"Algo rosa está a punto de suceder. No podría estar más emocionada con esta serie. Los fans conocerán cómo se desenvolvía Elle Woods en su mundo de adolescente con su personalidad distintiva y su ingenio, de una forma que solo nuestra querida Elle podía hacer. ¿Qué podría ser mejor que eso?", desvelaba la intérprete en un vídeo. "Antes de convertirse en la vegetariana Géminis más famosa en graduarse en Derecho de Harvard, era una chica normal de secundaria de los noventa. Y todos ustedes la conocerán el año que viene", compartía emocionada, adelantando que podremos ver la serie en 2025.

Por razones obvias, Reese no dará vida en esta ficción a la joven que más tarde se convertirá en la defensora las causas perdidas más adorable del cine con su mezcla de inteligencia e ingenuidad. Y, aunque aún no se ha confirmado quien será la elegida para ocupar su lugar, hay un nombre muy especial para la protagonista de Big Little Lies que está sonando con mucha fuerza: el de su hija Ava Philippe. Una gran elección puesto que físicamente son como dos gotas de agua.

Aunque no forme parte del elenco, Reese sí estará involucrada en este proyecto ya que ejercerá como productora en esta nueva versión. El pistoletazo de salida de la serie deja en el aire, por el momento, la tercera película de Una rubia muy legal. El filme. que fue confirmado en 2020, tuvo que pararse durante la pandemia y no se volvió a saber nada más hasta hace unos meses. La cinta mostraría al personaje en sus 40 y el guion corría a cargo de Mindy Kaling.

La vida de la actriz más de dos décadas después

Una rubia muy legal fue un antes y un después en la carrera de Reese Witherspoon. Han pasado 21 años desde que se despidiera del papel que le dio la fama y su vida ha cambiado por completo. Harta de esperar a que le ofrecieran interpretar a personajes que le llenaran como actriz, la protagonista de Agua para elefantes, de 48 años, decidía dar un paso al frente y ser ella misma quien se creará esas oportunidades. Por este motivo, en 2016 fundaba Hello Sunshine, su productora, que es, precisamente, la que ha dado luz verde a esta nueva serie.

Cansada de que le ofrecieran roles donde explotaban su faceta juvenil, cómica y un tanto superficial, comenzó a invertir en proyectos propios con una enorme calidad interpretativa como Alma Salvaje. También se lanzaba a producir otros como el premiadísimo largometraje de David Fincher Perdida, película protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike. En 2017, llegaría el resurgir de la actriz con uno de sus proyectos más exitosos: la serie Big Little Lies, donde compartía pantalla con Nicole Kidman, Laura Dern y Meryl Streep.

Todo lo que toca Reese Witherspoon se convierte en un éxito. Actualmente, podemos verla como actriz y productora de una de las ficciones más populares y seguidas de Apple TV+, The Morning Show, junto a Jennifer Aniston, una de sus grandes amigas de la que se volvió inseparable tras conocerse en el rodaje de Friends, Steve Carell o Jon Hamm, el inolvidable Donald Drupper de Mad Men.

Pero la cosa no acaba aquí, Hello Sunshine se ha convertido en una de las empresas audiovisuales más relevantes y respetadas de Hollywood y, a día de hoy, triunfa produciendo multitud de proyectos entre los que destacan Daisy Jones & The Six, una de las grandes series de 2023, o Little Fires Everywhere, ambas disponibles en Prime Vídeo.

En lo que respecta a su vida personal, la intérprete de Tu casa o la mía es madre de tres hijos, Ava, de 24 años, y Deacon, de 20, fruto de su matrimonio con Ryan Phillippe -se casaron en 1999 y se separaron en 2008-, quienes han heredado la vena artística de sus padres: la joven ha comenzado su carrera como actriz, mientras que el chico, además de actuar, se siente también atraído por el mundo de la música y se estrenaba en 2020 como productor musical con el lanzamiento del single Long Run; y Tennesse, de 11 años, nacido de su unión con Jim Toth.

En marzo de 2023, la pareja anunciaba su ruptura tras doce años de relación. Reese y Jim se daban el 'sí, quiero, en marzo de 2011 y han estado más de una década unidos. "Hemos disfrutado de unos años maravillosos juntos y seguimos adelante con amor y respeto mutuo por lo que hemos creado juntos", comunicaron al anunciar su separación.