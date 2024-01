La emoción de Deacon, el hijo mediano de Reese Witherspoon, en su debut en los Globos de Oro

La alfombra roja de los Globos de Oro de nuevo se convirtió en punto de encuentro de las parejas más admiradas de Hollywood. Sin embargo en esta ocasión Reese Witherspoon, de 47 años, se unió a otros compañeros que escogieron a uno de los miembros de la familia para acudir a esta primera cita con las películas más destacadas de la temporada. La protagonista de Una rubia muy legal no podía evitar su cara de orgullo al posar con su hijo Deacon, de 20 años, que es su viva imagen. Impecable con traje oscuro y pajarita, el hijo de la artista se confesó emocionado por vivir esta experiencia, en la que su madre le acompañaba y le aconsejaba, por ejemplo, cómo posar ante las cámaras. "Son mis primeros Globos de Oro y en realidad mis primeros premios" comentó a los micrófonos de Variety en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Haciendo gala de su sentido del humor, Deacon comentó que su madre es quien "va de fiesta" y que él solo trata de estar a su altura. La intérprete, guapísima con un vestido de Monique Lhuiller y un precioso collar de diamantes de Tiffany & Co., a juego con unos pendientes también de diamantes, aseguró en sus perfiles que su acompañante había sido fantástico. Se encontró la artista en la gala con Jennifer Aniston, compañera en The Morning Show. Comentó Reese que se lo pasó muy bien haciendo la tercera temporada de la serie. Witherspoon ha sido nominada en seis ocasiones a estos premios desde el año 2000, aunque solo se llevó uno en 2006 como mejor actriz por su papel en la película Walk the Line.

La intérprete es madre de tres hijos, Ava, de 24 años, y Deacon, fruto de su matrimonio con Ryan Phillippe (se casaron en 1999 y se separaron en 2008); y Tennesse, fruto de su unión con Jim Toth, de quien anunció su separación en marzo de 2023 tras doce años juntos. La pareja se casó en marzo de 2011 y estuvo más de una década unida. "Hemos disfrutado de unos años maravillosos juntos y seguimos adelante con amor y respeto mutuo por lo que hemos creado juntos" comunicaron al anunciar su separación.

El hijo mediano de la intéprete Deacon parece que tiene inquietud por seguir los pasos de sus padres en la industria artística. Ha ejercido ya de productor musical con el lanzamiento de su single Long Run en 2020, un trabajo que, como confesó él mismo, le apasiona. "Cuando escuchaba la radio en el coche con mi padre algo me hizo click. Me di cuenta de que había algo más en la música que ser un simple vocalista y que en muchas ocasiones es la producción la que me hace sentir algo más". Deacon, que se graduó en 2022 de su etapa escolar en secundaria, también ha hecho sus pinitos como actor en la serie Never Have I Ever. Actualmente asiste a la universidad de Nueva York y ha lanzado su primer álbum A New Earth.

Su madre ha comentado en alguna ocasión lo feliz que la hace estar tan unida a sus hijos, que tiene una estupenda relación. "Nunca imaginé que tendría esta clase de relación con ellos, pero es satisfactorio tener hijos con quienes puedas avanzar en la vida. Ellos me ayudan a entender la complejidad de lo que significa ser humana".