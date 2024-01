Reese Whiterspoon y su hija Ava, de 24 años, dos clones en la alfombra roja de los Critics Choice Awards La actriz y su primogénita han elegido dos looks muy similares favoreciendo que el parecido sea aún mayor

Reese Whitersppon posaba orgullosa junto a su hijo Deacon Phillippe, de 20 años, en la pasada edición de los Globos de Oro 2024; solo una semana después ha vuelto a presumir de su descendencia, en esta ocasión, con la mayor de sus hijos, Ava Phillippe, de 24 años. Madre e hija han dejado con la boca abierta a su legión de fans que han comprobado el enorme parecido que existe entre ambas, cuando además, la actriz y su primogénita han elegido vestidos, peinado y maquillaje muy similares favoreciendo así que la semejanza sea aún mayor. Un parecido que no es tal para la propia intérprete de 47 años: "Nosotras no lo vemos demasiado (el parecido)", declaraba la estrella de Hollywood en el programa estadounidense Today. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

