Reese Witherspoon vuelve a ser 'Una rubia muy legal' 23 años después

Allá por 20219, Reese Witherspoon confesaba en una entrevista que estaba barajando algunas opciones para continuar con el guión que le catapultó a la fama a principios de siglo, Una rubia muy legal. Muchas han sido las teorías que desde entonces han ocupado los titulares, pero no ha sido hasta esta semana cuando la estrella de Hollywood ha confirmado que esta conocida y querida romcom de los 2000 volverá a la pantalla, ¡aunque no como imaginábamos! Sigue leyendo para descubrir qué es lo que se cuece entre los bastidores de los estudios de cine.

Nueva York ha sido el lugar en el que ha desvelado esta inesperada noticia que ya ha dado la vuelta al mundo. Elle Woods, la abogada rubia más conocida del cine, aquella que nos ha inspirado no solo a la hora de disfrazarnos para Carnavales, también para crear looks inolvidables a partir del color rosa adelantando así la tendencia que ha popularizado el Barbiecore, regresará por todo lo alto a nuestras vidas. Tras la fama y el gran patrimonio que la de Nueva Orleans ha consolidado a lo largo de su carrera, en el año 2016 fundó una productora, Hello Sunshine, que es la que ha dado luz verde a este esperadísimo y prometedor proyecto.

¿En qué consistirá? Bajo el nombre de Elle llegará una precuela en forma de serie que estará disponible en la plataforma de Prime Video en 2025. Una trama que narrá la historia de este personaje años antes de convertirse en defensora del pueblo, podremos verla paseando por los pasillos del instituo en la época de los noventa ¡con sus correspondientes estilismos! Como seguramente estarás pensando, efectivamente, por razones más que obvias ella no se pondrá en la piel de esta adolescente, y aunque aún no han desvelado quién será la afortunada de tener el papel, algunos rumores sugieren que podría ser alguien muy especial...

¿Quién podría encajar en esta intrepretación que aguarda tanta espectación? ¡Su hija! Ava Phillippe, de 24 años, es la versión 2.0 de su madre, se parecen tanto que... ¡son como dos gotas de agua! Como si viajáramos en el tiempo, esta amante de la moda que acumula más de un millón de seguidores en las redes sociales y acude a los desfiles más importantes de la industria, contar con ella como la protagonista principal sería poner la guinda del pastel con la que concluir de forma impecable y ejemplar la que es una de las cintas más recordadas de Hollywood.