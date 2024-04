Sabemos cuánto han cobrado las protagonistas de 'And Just like that' por cada episodio, ¡jamás lo adivinarías!

La noticia de la vuelta de Sexo en Nueva York en la pequeña pantalla bajo el nombre And Just Like That corrió como la pólvora por todo el globo terráqueo. Dos décadas después de la emisión de su último capítulo allá por 2004, por fin podríamos sumergirnos de nuevo en la vida de nuestra querida Carrie Bradshaw y sus amigas Charlotte y Miranda a falta de Samantha (quien decidió no trabajar para este proyecto por la mala relación que existe con la protagonista fuera de las cámaras) por las calles de la Gran Manzana. La primera temporada llegó en diciembre de 2021, y la segunda, en el verano de 2023, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos descubierto algunos de los detalles más interesantes.

Decir que es una de las series más conocidas e influyentes del siglo se queda corto. Solo basta con echar un vistazo al impecable trabajo del vestuario (uno de los sellos más potentes), al igual que el guión y la producción sigue dando mucho de lo que hablar. Pero reunir a estas tres mujeres icono, que se alzaron al éxito a finales de los años noventa, seguramente que no ha sido nada fácil. Los personajes a los que dan vida Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis han conseguido conectar una vez más con el público gracias a sus aventuras amorosas, de amistad y familiares alzándose como uno de los proyectos de la plataforma HBO más visto y rentables a nivel ecónomico del momento. Pero he aquí una de las grandes preguntas, ¿cuánto han cobrado por ello? Jamás lo adivinarías porque es una cifra que ha sorprendido a sus fans.

Según un informe que el medio extranjero Variety ha publicado recientemente, las actrices podrían haber ganado por cada episodio alrededor de un millón de dólares estadounidenses. Es decir, si ya se han estrenado dos temporadas con un total de 21 capítulos (y ya está en proceso la tercera entrega que saldrá en 2025), han añadido a su cuenta del banco aproximadamente 21 millones de dólares, ¡cada una!

Esto podría explicar la razón por la que sus trabajos en el mundo de la interpretación son tan exclusivos y contados, viven en mansiones lejos de los focos de lo mediático y los paparazzi y poseen impresionantes y envidiados armarios dignos de expertas en moda. Aquellas veinteañeras que comenzaron a grabar Sexo en Nueva York sin planear convertirse en superestrellas, jamás habrían pensando que hoy, 30 años después de ponerse ante las cámaras, se ganarían el corazón de los espectadores y podría sumar tal cifra a sus cuentas personales.

