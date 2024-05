Harry Styles y Taylor Russell han roto tras casi un año de relación por un viaje que lo ha cambiado todo

La relación sentimental que mantenían Harry Styles y Taylor Russell ha llegado a su fin tras un año marcado por la discreción en el que ninguno de los dos llegó a hablar abiertamente de su historia de amor. Una persona del entorno de la ya expareja ha deslizado la noticia a The Sun, indicando en qué momento exacto cambió todo: "Han terminado su relación. Pasaron por una mala racha después de su viaje a Japón y se están tomando un tiempo separados. Él ha estado en Estados Unidos y ella en Londres. Hacían una pareja encantadora y era obvio que Taylor hacía feliz a Harry, pero las cosas se han puesto tensas últimamente y se han tomado un tiempo de descanso".

-María Pombo, Pedro Almodóvar y otras muchas 'celebrities' vibran en el concierto de Harry Styles en Madrid

-Así ha cambiado la vida de los componentes de One Direction desde que se separó el grupo

El cantante y la actriz han roto once meses después de sus primeras fotos, imágenes captadas por una fan en las que aparecían caminando juntos. A partir de entonces se hizo habitual verlos compartir planes y celebrando sus respectivos éxitos. En junio Taylor vibró en la zona VIP del concierto que Harry dio en Viena, ciudad en la que además aprovecharon para hacer turismo, y en julio le acompañó en Reggio Emilia (Italia), donde finalizó la gira. En agosto fue el cantante quien se acercó al Teatro Nacional de Londres para el estreno de The Effect, protagonizada por la intérprete, y esa misma noche estuvieron con amigos en una fiesta.

Finalizado el verano, siguieron haciendo planes: desde un desayuno en la ciudad del Támesis a una velada de diversión en el concierto que U2 ofreció en Las Vegas. Con la llegada del nuevo año llegaron más salidas conjuntas y desde su entorno deslizaron a People que todas las piezas estaban encajando. "Están poniéndose bastante serios y tienen los mismos intereses", comentaban, añadiendo que pasaban tiempo en Inglaterra y viajaban juntos. Es precisamente una de esas escapadas lo que habría provocado su ruptura en abril, cuando todo parecía ir avanzando a paso firme.

-Harry Styles ya predijo su romance con Emily Ratajkowski ¡hace ocho años!

Por el momento, ninguno de los protagonistas ha hecho referencias a su situación actual. Hace dos semanas, la intérprete de títulos como Bones and All acudió sola a la MET Gala de Nueva York. En su debut en esta importante velada se esperaba que pudiera acudir con Harry Styles y de esta manera hacer oficial su romance públicamente. Sin embargo, la ausencia del ganador de tres premios Grammy no despertó rumores inicialmente ya que no acude a la cita desde 2019 y horas antes fue fotografiado montando en bici por Londres.

Sus visiones acerca de las relaciones

Considerado todo un icono del pop y con una meteórica carrera en solitario tras dejar One Direction, Harry Styles siempre ha apostado por mantener su vida privada al margen del foco mediático. Y eso que ha compartido su vida con estrellas como Olivia Wilde, Taylor Swift y Kendall Jenner. "Nunca he hablado públicamente sobre mi vida fuera del trabajo y he descubierto que eso me ha beneficiado positivamente" dijo a la publicación Rolling Stones. Además, contó que no le gusta invertir su tiempo en reaccionar a las especulaciones y por eso no confirma ni desmiente rumores que surgen sobre él.

Taylor Russell, que tiempo atrás fue vinculada con su compañero Lucas Hedges, también es hermética en cuanto a su parcela más íntima como ella misma contó en The Face: “Nunca voy a ofrecer todos mis sentimientos voluntariamente. Soy alguien que necesita que me pregunten y me saquen las cosas para hablar de ello. Necesito una pareja que vaya a hacer eso, o de lo contrario nunca va a funcionar".