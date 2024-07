De Adele a Harry Styles, cumbre de estrellas en la final de la Eurocopa 2024

Ayer el estadio Olímpico de Berlín vibró con la victoria de la selección española, que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del fútbol al alzarse con su cuarta Eurocopa, convirtiéndose en el combinado que más veces ha logrado este hito. Los 26 jugadores de ‘La Roja’ estuvieron arropados por sus familiares, como Alice Campello y las gemelas Daphne y Melanie Cañizares; amigos, entre ellos Gavi que pese a estar lesionado de la rodilla derecha quiso mandar suerte a sus compañeros desde las gradas; míticos exfutbolistas como David Villa y Andrés Iniesta; así como el rey Felipe VI y su hija pequeña, la infanta Sofía. Además, fueron muchos los rostros conocidos del mundo del entretenimiento que no quisieron perderse esta importante cita deportiva.

© Getty Images Felipe VI y la infanta Sofía

La mayor parte de los aficionados congregados en el estadio de la capital germana eran británicos. Así mismo, allí se encontraban algunas de sus estrellas más populares y queridas. Siempre fieles a los colores de los ‘leones’ se ha podido ver animando a los cantantes Ed Sheeran y Adele, que también estuvieron presentes en la semifinal que enfrentó a su selección contra los Países Bajos el pasado 11 de julio en la ciudad de Dortmund.

© Getty Images Ed Sheeran

Harry Styles, por su parte, se dejó la voz con el gol que Cole Palmer marcó en el minuto 72 con el que logró el empate añadiendo aún más emoción al encuentro. "Vamos, vamos", exclamaba eufórico. El intérprete de Watermelon Sugar y Golden, que es fan declarado del Manchester United, ha disfrutado de esta entretenida velada en compañía de su buen amigo James Corden, cómico y presentador del mítico programa The Late Show y Carpool Karaoke. ¿Reencuentro de One Direction? Harry Styles no ha sido el único integrante de la memorable boyband adolescente que ha estado presente en el Olímpico de Berlín, ya que Louis Tomlinson también ha disfrutado en directo de esta gran final. Eso sí, para decepción de las directioners, no parece que los dos cantantes se hayan cruzado en ningún momento.

© gabeturner73 Harry Styles y James Corden

© georgerussell63 George Russell

Otro apasionado del fútbol que suele unirse al gentío en las fechas importantes de su selección es Noel Gallagher, vocalista de la banda Oasis. Una jornada, que resultó un tanto triste para los rivales de España y sus compatriotas, que tampoco quisieron perderse los pilotos de Fórmula 1 Lando Norris y George Rusell.

© robertolealg Roberto Leal y José Yélamo

Por supuesto, España también estuvo muy bien representada por Roberto Leal y José Yélamo. Los presentadores hicieron gala de su característico sentido del humor componiendo un particular himno. Para ello, juntaron el nombre de todos los jugadores de la alineación original con versos de canciones populares. “Hoy marca Morata, se lo merece el chaval; Carvajal, Carvajal, te quiero; y Robin Le Normand, un defensa muy bueno que juega en La Real”, son solo algunas de sus ocurrentes rimas.

© Getty Images

España ha sido la primera selección que consigue una Eurocopa ganando todos los partidos, dejando en este camino a Francia, Alemania, Italia, Albania, Croacia y Georgia. Un combinado joven y lleno de sueños e ilusiones que promete dar muchas alegrías a los aficionados. Los festejos por este hito continúan este lunes en Madrid. Además, los Reyes los recibirán en el Palacio de la Zarzuela a las 18.30 horas.