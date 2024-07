La emoción en las gradas de Ed Sheran y Adele, el ‘patriotismo británico’ de Salma Hayek y las palabras de Carlos III: así se vivió la clasificación de Inglaterra

Artistas de la talla de Adele y Ed Sheeran animaron a Inglaterra desde las gradas, en su camino hacia la victoria durante la semifinal de la Eurocopa de fútbol en Dortmund, Alemania, partido que les enfrentaba a la selección de Países Bajos. La intérprete de Hello se mostró muy nerviosa durante todo el encuentro; aunque no dejó de animar a su selección en todo momento. La cantante, que estará en Alemania durante todo el mes agosto por su gira conciertos, saltó con entusiasmo cada vez que su selección anotaba. Otra de las estrellas internacionales que no quisieron perderse esta semifinal fue el cantante Ed Sheeran, que rodeado de un grupo de amigos, vibró como un espectador más en el estadio, vestido con la camiseta roja de la selección inglesa.

© TV Adele en las gradas

El gol del jugador Ollie Watkins daba la victoria a tan solo unos segundos del final del tiempo añadido del partido. Ollie anotó un impresionante disparo en el ángulo inferior izquierdo en el minuto 90, que enviaba a los jugadores dirigidos por Gareth Southgate a la final del domingo contra España en Berlín. El delantero había sustituido al capitán Harry Kane, que anteriormente había empatado para Inglaterra con un penalti en el primer tiempo. Ed Sheeran, seguía muy atento el partido desde las gradas, intentando pasar desapercibido con una gorra de béisbol azul marino y blanca.

© Getty Images Ed Sheeran animando desde las gradas

© @salmahayek Salma Hayek, hincha de la selección inglesa de fútbol

Salma a tope con la selección inglesa

Salma Hayek, ha sido otra de las artistas que a través de sus redes sociales, ha querido animar a un país que le ha dado mucho. Aunque con raíces mexicanas, la intérprete publicó una fotografía en la que deja claro que apoya a la selección inglesa, junto a su esposo, el empresario François-Henri Pinault y su hija, Valentina Paloma. En su cuenta, en la que tiene casi 29 millones de seguidores, Hayek compartió una fotografía tomada hace algunos años donde aparece vestida con la camiseta de la selección al lado de una bandera de Inglaterra: "Go England!!!!, escribió la actriz junto a la imagen con la que mostró su apoyo al equipo.

Te recomendamos



© GettyImages El rey Carlos III

Las divertidas palabras del rey Carlos III

El rey Carlos también ha sido otro de los "hinchas" que quiso dedicar unas palabras de aliento a los jugadores ingleses justo antes del partido contra la selección de Países Bajos. Les pidió, con una nota de ironía y humor, que evitaran "más drama de penaltis por el bien de los niveles de estrés de la nación", haciendo referencia al partido de los británicos contra Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa, donde finalmente lograron el pase ganando la tanda de penaltis. El rey envió también un mensaje de felicitación a la selección inglesa, tras la victoria: 'Mi esposa y yo nos unimos a toda nuestra familia para desearles las más cálidas felicitaciones por haber llegado a la final del Campeonato Europeo de la UEFA, y para enviarles nuestros mejores deseos para el partido del domingo", que disputarán contra nuestra selección.

© Getty El príncipe Guillermo animando a la selección inglesa de fútbol

¿Veremos al príncipe Guillermo en la final con alguno de sus hijos?

El príncipe Guillermo no pudo estar en Alemania siguiendo in situ el emocionante choque contra los holandeses; pero, sin duda sabemos que es un gran aficionado al fútbol. Además de presidir la Football Association, le hemos visto seguir de cerca todos los partidos de la selección inglesa en esta Eurocopa 2024. Vibrando, saltando y gritando, como un hincha más, a buen seguro animará a su selección este domingo 14 de julio en la final que jugará contra la selección de España. ¿Le veremos en Berlín? ¿Irá acompañado de sus hijos? Esperaremos al domingo para ver cómo disfrutan los miembros de la Casa Real británica del deporte rey y de esta ansiada final.