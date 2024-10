El tenso momento entre Salma Hayek y Nicole Kidman que se ha hecho viral

Han pasado quince días desde que se celebrase el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París, pero hubo un incidente que sigue dando mucho que hablar semanas después. Salma Hayek, esposa del empresario francés François-Henri Pinault, dueño de Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Creed y Alexander McQueen, vivió un tenso momento con Nicole Kidman una vez terminado el desfile. Al parecer, la actriz y productora mexicana quiso hacerse fotos con Katy Perry y trató de que Kidman se uniera a las instantáneas, sin embargo recibió su negativa.

© Getty Images Salma Hayek, Francois-Henri Pinault y Nicole Kidman durante el desfile de Balenciaga en París

Toco ocurrió cuando Hayek intentó que Kidman se diera la vuelta para los fotógrafos, tratando de hacerla girar, pero la intérprete de Las horas le apartó la mano con firmeza para expresar su desacuerdo, no sin antes intercambiar unas serias palabras y salir del plano. Un testigo asegura que la ex de Tom Cruise le dijo a Salma Hayek con determinación en ese momento: "No me toques".

En el vídeo no se pueden oír las palabras, pero si se aprecia el lenguaje no verbal, donde se puede ver cómo la protagonista de Big Little Lies le da la espalda, aunque vuelve a hablar con ella para indicarle que cese en su empeño y la señala con el dedo. Al percibir la tensión, Salma decide apartarse y posa solo con Katy Perry, aunque con una actitud algo contrariada por lo que acaba de suceder.

Tal vez la esposa de Francois-Henri Pinault, en su afán de ser organizadora del evento, ordenó a la musa y embajadora de Balenciaga que posara una vez más para las cámaras. Algo que sí sucedió, tal y como puede verse en las imágenes que publicó Salma Hayek, en las que aparecen juntas en las fotos, pero se percibe un lenguaje corporal un tanto incómodo: Salma aparece sonriendo, mientras que Kidman mira hacia abajo en la foto.

© Getty Images

A pesar de que han pasado varias semanas desde que saliese a la luz el incidente, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo ha hecho la firma. Recordemos que Kidman siempre ha estado muy unida a esta marca, ya que la ha lucido en algunas de las ocasiones más importantes de su vida, como la alfombra de los Oscar o en su boda con Keith Urban, donde lució hasta tres vestidos diferentes. De ahí que Nicole Kidman no dudara en hacer su reaparición públicamente en este desfile a pesar de la reciente muerte de su madre. La actriz eligió un vestido completamente negro, entallado con falda de tubo, y gafas de sol para asistir el desfile.

© Getty Images

La estrella de Australia anunció la muerte de su madre Janelle apenas horas antes de ser premio en el Festival de Venecia el pasado mes de septiembre. Por ello, la actriz de Moulin Rouge se mostró muy agradecida por la acogida de sus fans y las muestras de apoyo ante un momento tan difícil. Un gesto de cariño que la ganadora del Oscar quiso devolver con saludos, besos al aire y haciendo un corazón con su mano.