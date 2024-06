¡Abran paso! Nicole Kidman y su hija Sunday Rose, de 15 años, causan furor en París

Como cada año, las invitadas a los desfiles de la Alta Costura de París nos están regalando grandes momentazos, como la espectacular aparición de Jennifer Lopez en plenos rumores de crisis con Ben Affleck, los looks imposibles de Katy Perry o la elegancia eterna de Nieves Álvarez y Eugenia Silva. Este jueves, el show de Balenciaga reunió en la capital francesa a grandes estrellas, pero hay dos que causaron verdadera sensación: Nicole Kidman y Sunday Rose.

¡Aquí llegan las estrellas!

La actriz australiana, de 57 años, y su hija mayor, de 15, se convirtieron en el centro de todos los flashes protagonizando estas llamativas imágenes. La actriz de Moulin Rouge y Big Little Lies estaba radiante y no dejó de sonreír. Rodeada de cámaras, Nicole no dejó de saludar con la mano y lanzar besos a sus fans.

¿Gemelas?

A su llegada al desfile, todos se quedaron muy sorprendidos al verla junto a su hija Sunday Rose, y es que perfectamente podían ser hermanas. Las dos se decantaron por vestidos negros y gafas de sol, además de llevar un peinado idéntico: melena suelta y lisa con el mismo tono de rubio. "¿Quién es la madre y quién es la hija?", "Parecen gemelas", "Nicole está increíble" o "¡Qué estilosa es Sunday!", son algunos de los comentarios que han provocado.

Su primera vez en París

A sus 15 años, Sunday es la viva imagen de su madre. La joven ha debutado por la puerta grande en la Alta Costura de París y no nos extraña que haya acaparado todas las miradas. Además de belleza, presumió de figura con un ajustado minivestido de manga larga de tercipelo que combinó con medias oscuras, tacones de charolde y una cartera de mano.

Nuevas generaciones que vienen pisando fuerte

Aunque Nicole Kidman y su marido, el músico de country Keith Urban, siempre han mantenido a sus hijas alejadas del foco mediático, ahora que son un poco más mayores no dudan en llevarlas a algunos actos públicos. Su primera vez en la alfombra roja tuvo lugar el pasado mes de abril cuando quisieron acompañar a su madre en una noche muy especial. La protagonista de Australia recibió el prestigioso AFI Life Achievement Award, otorgado por el American Film Institute, y la familia al completo posó delante las cámaras.

En ese momento ya vimos la complicidad de la pareja con sus hijas: Sunday Rose y también Faith Margaret, de 13 años, que tiene una belleza espectacular. Las dos son la mezcla perfecta de sus padres y ya apuntan maneras en clave fashion y beauty. Habrá que seguirles la pista porque estamos convencidos de que nos van a regalar muchos más momentos.