Así es Agustin James, el hijo de Linda Evangelista e hijastro de Salma Hayek, quien lo felicita por su 18 cumpleaños

Feliz y orgullosa de la preciosa y gran familia que ha formado. Así se siente Salma Hayek, de 58 años, quien ha celebrado este 11 de octubre un día muy especial: el cumpleaños de su hijastro, Agustin James. Por todos es sabido, que la actriz y productora de cine, mantiene una excelente relación con los tres hijos del empresario Francois-Henri Pinault, de 62. Por ello, ha querido abrir su álbum más privado y personal para felicitar al joven que además, ¡cumple su mayoría de edad!

© salmahayek

Conmovida y un poco asustada de lo rápido que pasa el tiempo, Salma Hakey le ha dedicado a su hijastro las siguientes palabras: "Feliz cumpleaños número 18, Augie. Ya eres oficialmente un hombre adulto que acaba de cumplir los requisitos, al menos en México y Francia". Pero eso no es todo, porque también ha definido a James como una persona maravillosa e importantísima en sus vidas: "Tu tierno corazón es como una caricia sanadora en nuestras vidas porque traes calidez y luz a todos los que te rodean. Sigue trayendo risas y alegría. Te amamos mucho".

© Getty Images

© salmahayek

En el carrusel que ha compartido la actriz, podemos apreciar el gran cambio de Augie. En las primeras imágenes que acompañan estas líneas, aparece el cumpleañero, junto a sus hermanos y la protagonista de Frida en la actualidad, pero en la última instantánea, que está junto a su padre, Francois-Henri Pinault, es un bebé. Además, una vez más, Salma Hayek ha demostrado la buena relación que mantiene con la madre del joven, Linda Evangelista, ya que la ha tenido presente y ha compartido una instantánea de ella con su hijo. Cabe recordar que el empresario y la intérprete tienen una hija en común, Valentina Paloma, pero que el director ejecutivo de Kering, tiene tres hijos más fuera de su relación con la actriz: James, Mathilde y François, de su primer matrimonio con Dorothée Lepère.

© lindaevangelista

Linda dio a luz a August en octubre de 2006, pero no reveló la identidad del padre hasta 2011. Fue entonces cuando Pinault se decidió a hablar por primera vez en público sobre este tema. "Mi hijo se llama Augustin Evangelista Pinault, le reconocí en 2007. Siempre que es posible, hago que participe en mi vida de familia en Estados Unidos o en Francia, especialmente con su hermana Valentina, nacida en septiembre de 2007; está totalmente integrado en mi familia", aseguró en una entrevista concedida a la edición francesa de la revista Elle. Después de dar a conocer la identidad del padre de su hijo, Evangelista se embarcó en una batalla judicial con el fin de conseguir el dinero adecuado para la manutención del menor. Finalmente, alcanzaron un acuerdo en 2012 y actualmente la top mantiene una buena relación con su expareja y con Salma Hayek.

© salmahayek

Tal es su vínculo, que Linda desveló en Vogue uno de los detalles más bonitos que la intérprete ha tenido con ella. "Yo estaba enferma en Acción de Gracias y le había dicho que no iba a celebrar nada, que no me sentía bien. Y ella me dijo: ‘Oh, sí que lo vas a celebrar. Voy a ir’. Y de repente, ella estaba aquí. Se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Yo quería su pollo mexicano con patatas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa".

© @salmahayek

La felicitación de Linda Evangelista

Por su parte, Linda Evangelista, la madre biológica de Agustin James, también ha querido felicitar a su hijo en este día tan importante para él: "Mi hombre. Trayendo alegría y luz. 18 años". Unas imágenes en las cuales se puede apreciar el gran parecido del joven son su progenitora. Además, ha querido tener un detalle muy especial con Salma, y también la ha incluido en la felicitación compartiendo una instantánea en la que aparece la actriz, el cumpleañero y su hermana, Valentina Paloma. Evidenciando, una vez más, su buena relación.

La historia de amor de Salma Hayek y François Henri-Pinault

Salma y François Henri-Pinault forman una pareja de cine y han escrito una historia de amor tan bonita que bien podría llevarse a las pantallas de Hollywood. El pasado mes de abril celebraron 15 años casados y 18 juntos. "No hay palabras para explicar la bendición de encontrar a tu alma gemela. Para todos los que lo encontraron, nunca lo den por sentado. Para todos los que no lo han hecho, nunca se rindan", comentaba la guapísima actriz, añadiendo que fue "uno de los mejores días de mi vida". Se conocieron en abril de 2006 luego de que ella fuera invitada a la inauguración del Palacio Grassi, en Venecia, Italia, el cual fue adquirido por el empresario francés ese mismo año y tuvieron un flechazo. Tras dos años noviazgo a distancia, pues ella vivía en Los Ángeles y él en París, Hayek y Pinault, decidieron dar un paso más en su relación. En marzo de 2007 la actriz confirmó su compromiso con marido, poco después de que anunciara que estaban esperando a su primer bebé en común. Valentina Paloma, su hija, nació en septiembre de ese mismo año.