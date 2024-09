La emotiva carta de Salma Hayek a su hija Valentina para felicitarla: 'Su último cumpleaños en casa'

Salma Hayek está a punto de experimentar uno de los momentos que produce verdadero pánico a la inmensa mayoría de padres: el síndrome del nido vacío. Así lo ha reconocido ella misma este fin de semana, contando que su hija abandonará próximamente el hogar familiar para comenzar una nueva etapa. Revelación que hacía con motivo de una fecha muy especial, la que tiene como protagonista a la joven Valentina.

© Getty Images Valentina Paloma Pinault y Salma Hayek, el pasado 9 de septiembre durante un acto en Nueva York

"El último cumpleaños de mi niña en casa (por ahora)", comenzaba diciendo la actriz mexicana por las 17 velas que acaba de soplar la homenajeada. "Ya estoy sintiendo ansiedad por separarme de ella", añadía con pesar la estrella de Hollywood sobre el estado anímico que le provoca su inminente ausencia, ya que siempre han estado la una al lado de la otra.

© Getty Images Salma Hayek, con su hija Valentina y su marido François Pinault en el Paseo de la Fama (noviembre de 2021)

"Me hace reír todo el día, me enseña tantas cosas, me mantiene motivada, me inspira de tantas maneras, me dan ganas de bailar, cantar y cocinar y hace que la vida sea tan emocionante", ha expresado con mucho sentimiento la protagonista de Bandidas y Desperado a la hora de enumerar las virtudes de su hija. Una carta repleta de cariño que concluye con un "te amo tanto, mi Vale", interpelándola directamente con el diminutivo con el que la llaman.

© Getty Images Salma Hayek y hija, en la première de 'Eternals' en Londres (octubre de 2021)

Una felicitación a la que se han sumado otros nombres mundialmente conocidos como son la cantante Camila Cabello o la actriz Zoe Saldaña (Avatar, Guardianes de la Galaxia), quienes han tenido también unas bonitas palabras para Valentina. Lo que se desconoce de momento es cuál será el nuevo destino de la joven, presumiblemente relacionado con su formación académica, si bien esta ha declarado en varias ocasiones que su deseo es seguir los pasos de su madre en el mundo de la interpretación.

© Getty Images Valentina Paloma Pinault y Salma Hayek en un acto en Los Ángeles (octubre de 2021)

La publicación compartida por Salma Hayek en sus redes sociales viene acompañada por un carrusel de fotos perteneciente a su álbum personal, donde vemos a su hija cuando era pequeña. Situaciones cotidianas para el recuerdo de lo más entrañables, como cuando la niña iba en la parte de atrás del coche en su asiento de seguridad y su orgullosa madre le grababa. También con la cara pintada mientras jugaba, divirtiéndose o comiendo y, cómo no, recibiendo los mimos de su padre.

El multimillonario francés François Pinault, marido de Salma Hayek y con quien este tuvo a Valentina, aparece en las imágenes dando todo tipo de atenciones a 'Vale', quien en un futuro heredará parte del imperio que engloba al Group Artémis. Un holding propietario de marcas tan icónicas como Gucci y la casa de subastas Christie’s, que también irá a para a los otros tres hijos del magnate que llegaron de dos relaciones anteriores.

© Patrick McMullan François, Salma y Valentina Paloma en NY en abril de 2023

Ellos son François y Mathilde, nacidos en 1998 y 2002 respectivamente, de su matrimonio con la diseñadora de Interiores Dorothée Lepère; así como Augustin James (2006), fruto de un breve romance del empresario galo con la mítica top model canadiense Linda Evangelista. Precisamente, Valentina y este último han hecho ya varias apariciones juntos, desde que posaron por primera vez en un evento celebrado en Nueva York en abril de 2023.