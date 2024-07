Alice Campello anima a La Roja (y a su marido) con el 'little red dress' más favorecedor del verano

Ayer toda España vibró con el partido (y la victoria) de la Selección española de fútbol en la final de la Eurocopa. Tras un campeonato de diez (no han perdido ni uno de los encuentros disputados a lo largo de todo el torneo), La Roja se alzó con el trofeo que los encumbra como los mejores de Europa. El estadio Olímpico de Berlín fue el enclave de este momento histórico que no se quisieron perderse el Rey y la infanta Sofía, algunos futbolistas icónicos como Andrés Iniesta, Xavi Hernández y David Villa, y, claro, las novias y mujeres de los jugadores. Entre ellas, Alice Campello, que ha sido una de las mayores seguidoras de la Eurocopa a juzgar por las muchas publicaciones que ha ido compartiendo desde su casa a lo largo de la Eurocopa. Partido a partido, ha mostrado un apoyo precioso a su marido, el capitán de la selección Álvaro Morata. Y anoche, lo hizo en persona, acompañada de sus cuatro hijos y con un vestido que hemos bautizado como little red dress y es de lo más favorecedor para cualquier plan de verano.

© Gtres

Era el color de la noche y no podía faltar en el look de Alice. La modelo italiana hizo gala, una vez más, de su estilo sencillo pero siempre acertado cambiando la tradicional camiseta -que sí llevaron sus hijos, rotulada con el nombre "Papá" y el 7 de Morata- por un vestido corto en un intenso rojo. El diseño -corto, satinado, con escote halter y escote en la espalda- es una nueva versión más cómoda e igual de favorecedora del clásico slip dress hasta el tobillo, un básico de verano de las expertas en moda.

© Gtres

El vestido le sentaba muy bien, tanto por la silueta como por el color. Y es que hay que saber que el rojo favorece a todas las mujeres, rubias y morenas (¡está científicamente comprobado!). Aunque podríamos llevarlo con tacones (para una cita especial) o unas botas camperas (para un estilismos más festivalero), Alice ha optado por la máxima comodidad y lo ha combinado con unas sandalias planas de tiras en nude, un calzado muy práctico para viajar porque apenas ocupa espacio en la maleta y, sin embargo, encaja en infinitos looks de verano.

El toque de lujo lo ha puesto su bolso clásico de Chanel, en rojo. Su melena suelta y un maquillaje apenas perceptible completaron el look y realzaron su característica belleza dulce y natural.