La emotiva carta de despedida de Dani Carvajal a su cuñado Joselu tras su marcha del Real Madrid

Se conocen desde que eran niños dando patadas al balón y, desde entonces, no solo les ha unido el fútbol sino también el plano más personal en lo que a sus familias se refiere. Además de haber sido compañeros sobre el césped, Dani Carvajal y Joselu Mato son cuñados, de ahí que el primero haya sentido especialmente la marcha del segundo del club de sus amores y en el que ambos se han formado: el Real Madrid.

© dani.carvajal.2 Dani Carvajal y Joselu posan juntos con el título de la Supercopa de España logrado este año por el Real Madrid

© dani.carvajal.2 Dani Carvajal y Joselu celebran juntos uno de los triunfos del Real Madrid

El lateral derecho del conjunto blanco dedicaba este fin de semana una emotiva carta de adiós al delantero, tras el fichaje de este por el Al-Gharafa de la liga catarí donde se calcula que triplicará su sueldo actual (cobrará unos 8 millones de euros anuales). "Es raro escribirte estas palabras de despedida", comenzaba diciéndole Dani. "Desde que jugamos juntos de pequeños en la cantera hasta este último año, ha sido un viaje increíble compartir el campo contigo", añadía con mucho sentimiento.

"Eres un tío muy familiar y has sabido ganarte el cariño y el respeto de todo el equipo desde el primer día", señala Carvajal sobre las cualidades de Joselu, desde la concentración de la Selección Española en Alemania donde ambos están disputando la Eurocopa de naciones. "He sido muy feliz viendo cómo volviste con la ilusión de un chaval de 16 años", recuerda sobre el regreso del goleador a la entidad de Concha Espina en la temporada recién terminada.

© dani.carvajal.2 Carvajal, Nacho y Joselu, en el autobús descapotable del Real Madrid festejando la 15ª Champions

© dani.carvajal.2 Joselu, rebosante de felicidad, se sube a caballito de Dani Carvajal sobre el terreno de juego

"Te vas con el trabajo hecho y por todo lo alto", subraya el defensa en alusión a la aportación fundamental que tuvo su compañero para la conquista de la 15ª Champions League. "Tu dedicación, esfuerzo y la forma en la que te has integrado con todos nosotros es un testimonio de tu gran carácter y profesionalidad", apostilla. "Gracias por todos los momentos vividos, siempre lo llevaré con orgullo", concluye su texto, que acompañaba con varias imágenes entrañables de los dos celebrando diferentes títulos con su equipo.

Dani y Joselu están casados respectivamente con las hermanas gemelas Daphne y Mel Cañizares, con las que han formado sendas bonitas familias junto a sus hijos. De hecho, Carvajal se ha llevado a su gente a tierras germanas, donde hace solo unos días el matrimonio conmemoraba su segundo aniversario de boda al lado de sus niños Martín (3 años) y Mauro (1). Mientras, su cuñado también es padre de los pequeños Leo (6) y Lucas (3).

© mel.canizares Joselu posa con su mujer y sus hijos en el Santiago Bernabéu

El que fuera jugador de equipos como el RCD Espanyol o Deportivo Alavés pondrá rumbo a Doha con los suyos a partir del próximo curso, pero antes de eso también ha querido decir adiós a los aficionados merengues. "Gracias Real Madrid por todo lo que me has hecho sentir a lo largo de mi vida (...) por haber mantenido vivo mi sueño y haberlo hecho realidad (...) por tanta pasión, cariño y esa complicidad que nos hizo volar (...) Hoy también me marcho pero en realidad me quedo", les han transmitido con el corazón en la mano.