Así es la vida de incógnito de Harry Styles junto a su novia Taylor Russell

El nombre de Harry Styles es conocido internacionalmente y su nombre está grabado en oro en la industria musical, en la que no deja de cosechar éxitos. El cantante británico, que este 1 de febrero cumple 30 años, se hizo conocido por formar parte de la banda One Direction y quedar tercero en la edición británica de Factor X, pero su carrera en solitario ha sido meteórica y tiene en su haber tres premios Grammy. Al margen de su éxito, el intérprete de As It Was y Watermelon Sugar opta por el hermetismo en el ámbito privado, en el que mantiene un romance con la actriz canadiense Taylor Russell. ¿Quieres conocer los detalles de su vida privada? Dale al play y no te lo pierdas.

