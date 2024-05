Hablamos con Elia Galera de su incorporación a la serie 'La promesa': 'No tengo nada que ver con mi personaje, yo soy una mujer bastante leal' La actriz nos habla de sus nuevos proyectos de ficción y de su papel como madre de dos hijas adolescentes junto a su ex, el actor Iván Sánchez

Elia Galera atraviesa un momento inmejorable a todos los niveles. Es una mujer entusiasta, viva, con un talento y una pasión desmedida por su trabajo como actriz y sobre todo entregada a sus seres queridos. Su prioridad son sus hijas adolescentes, Jimena, de 17 años, y Olivia, de 13, nacidas de su relación con su ex Iván Sanchez, al que conoció en la serie que la lanzó a la fama Hospital Central. Ahora que sus niñas son algo más mayores dispone de mayor libertad para conciliar vida personal y profesional sin descuidar a lo que más quiere. La actriz acumula proyectos tanto en televisión como en cine, pero el mas novedoso es su nueva incorporación a una serie de Bambú Producciones que lleva siendo un éxito de audiencia desde hace más de un año, La promesa. La atractiva madrileña, de 51 años, se mete en la piel de María Antonia Gil de Ballesteros, la amiga de la infancia de Cruz, la marquesa de Luján, que llega a palacio para ayudarla, para ser su confidente, aunque quizá no todo resulte como ellas habrían imaginado. Sin pensarlo ni promoverlo, María Antonia se encontrará en la encrucijada de apostar por su amistad o sacrificarla con tal de encontrar el amor y ser feliz de una vez por todas.



Elia Galera como María Antonia Gil de Ballesteros en 'La promesa'

- Elia, ¿cómo te encuentras?

-Bien, de camino al trabajo. Fenomenal

-Estás rodando 'La promesa'. ¿Qué te hizo apostar por este proyecto?

Pues la verdad es que me invitó Josep Císter (creador de La promesa) a participar en una trama muy especial para mí. Había compartido ya otros proyectos con los dos protagonistas del reparto, que son los personajes de Cruz (Eva Martín) y Alonso (Manuel Regueiro) y no me pude negar. Además, aprovecho que estaba en otra serie de la casa, La favorita, y él dijo venga pues a las dos y dije: 'Adelante'.

-Interpretas a María Antonia, la mejor amiga de Cruz, la marquesa de Luján. ¿Es todo como parece, sois tan amigas?

Sí, sí. Somos muy amigas, amigas de la infancia. Me encanta porque parece que te sorprende.

Bueno en el avance de los nuevos capítulos se puede ver cómo te fundes en un beso con el marido de tu amiga, Alonso, el marqués de Luján.

Sí, es que esas cosas ocurren precisamente en los círculos de proximidad. Evidentemente es algo doloroso y se da mucho más de lo que parece. María Antonia llega un poco a La promesa con la sana intención de apoyar a Cruz, que está pasando un momento muy delicado. Entonces, el matrimonio no está precisamente en su mejor momento y vamos a ver a María Antonia apoyando a ambos, no solamente a su amiga, sino también a su marido Alonso, porque mi personaje es el de una mujer viuda y los matrimonios han compartido muchísimas cosas juntos, se conocen de hace muchísimos años. Y al ser un poco de paño de lágrimas tanto de uno como del otro, pues afloran los sentimientos con los que María Antonia no contaba. No es intencionado en absoluto. No hay maldad, por mucho que se pueda pensar, es algo que simplemente sucede. Y no es fácil para ninguno.

Elia Galera como María Antonio con Eva Martín y Manuel Regueiro, los marqueses de Luján

-¿Será capaz de sacrificar su amistad con Cruz con tal de encontrar el amor?

Yo creo que ella apuesta fuerte por el amor de Alonso, pero fuerte es el matrimonio y solida es la relación, por mucho que parezca que se tambalee o muchas faenas que se hagan el uno al otro. Yo creo que la relación de marqueses es bastante seria y si no hay brecha, pocas cosas se pueden colar. Yo creo que al final sí que va a prevalecer la amistad. Yo creo que gracias a esta relación se va a ver una cara de Cruz desconocida. Yo creo que todo mundo espera cosas que puede que les sorprendan.

-¿Te pareces en algo a tu personaje? ¿Qué tenéis en común?

No, yo soy una mujer bastante leal y sobre todo con la amistad, la verdad. Jamás diré yo que no me pueda pasar, pero es verdad que no, no creo que sea material de riesgo.

-¿ Llegas a la serie para quedarte?

Nunca se sabe. Mi personaje, cuando lo veis aparecer, lleva ya instalado en el Palacio de los Marqueses de Luján desde hace seis meses y por eso veremos a María Antonia pasearse por los pasillos de Palacio como si llevase allí todo ese tiempo.

-Eso sucederá en los próximos capítulos, a partir del 22 de mayo. ¿Qué nos puedes adelantar de la trama?

El gran giro argumental es que han transcurrido estos seis meses y yo les diría a los espectadores que confíen en este salto temporal, en los guionistas que yo creo que nunca les han decepcionado, porque sino no habrían estado tan enganchados. No se pierden tramas, avanzan las tramas y se van a ver cosas bastante sorprendentes. Habrá intrigas palaciegas, amores, desamores, conflictos, dramas, traiciones, contará con todos los alicientes.

-¿Rodáis en el palacio de El Rincón donde se casó Tamara Falcó?

Sí, eso es. El Palacio es una maravilla, esa entrada que tiene...Yo, que he trabajado en otras series diarias, pienso que uno de los de los ingredientes que hacen todavía mucho más atractiva esta producción es que se rueda en exteriores, en ese palacio con sus jardines.



El Palacio de El Rincón, propiedad de Tamara Falcó

-Una serie que llega cuando cumples 25 años de profesión. ¿ Cómo te sientes?

Pues a mitad de camino.

-T odo comenzó en La mujer más fea del mundo de Miguel Bardem en 1999. ¿Qué recuerdas de aquella época?

Pues, la verdad, me veo a mí misma como una chica de veintitantos años que quería ser actriz y le llega una oportunidad muy grande que no podía rechazar. Le eché muchísimo valor para decir que sí a un proyecto cuando no había hecho absolutamente nada como actriz. Así que lo recuerdo con mucha ilusión y mucha valentía.

- ¿Y qué queda de esta joven que estudió Derecho pero que soñaba con ser actriz?

Pues mira la enorme satisfacción de haberme podido dedicar realmente a lo que yo quería y la ilusión de poder seguir haciéndolo. Uno siempre estudia lo que le dicen y la verdad que poderme dedicarme y vivir de esto, en una profesión precaria como la nuestra, es un lujo.

-Y llegó Hospital Central, la serie que te dio la popularidad ¿Con quien mantienes contacto de aquella serie?

Con muchas personas del reparto y un montón de técnicos a los que me he encontrado en diferentes proyectos. Es una serie con mucho recorrido y muy intensa. Yo creo que salvo excepciones como Amar es para siempre o La promesa, que son series diarias, ya no se dan estos vínculos tan duraderos, con lo cual los vínculos que se establecen son muy fuertes. Hace poco hablé con Marian Álvarez.

-¿Tenéis grupo de Whats App?

No tenemos grupo de WhatsApp, pero no hace mucho fallecieron lamentablemente actores de la serie como Jordi Rebellón, Arturo Arribas o Rosa Mariscal y hemos sabido cómo localizarnos porque seguimos en contacto.

-¿De que película o serie guardas mejor recuerdo?

Guardo muy buen recuerdo de Hospital Central por el tiempo que estuvimos rodándola. Aún el otro día los fans de Hospital Central me mandaban una ecografía de mi tripa en la que salía mi hija Olivia porque yo estuve embarazada en la serie, pero lo disimulaba con las batas y las carpetas. Guardo muy buen recuerdo profesional de todos mis proyectos, pero Frágiles es una serie que me gustó mucho.

'Espero que mis hijas se parezcan a mí mucho'

-Ha pasado mas de una década desde el final de la serie y tus dos hijas son ya adolescentes, Jimena de 17 años, y Olivia, de 13 ¿cómo llevas la conciliación?

Bien, ahora son adolescentes, la he llevado peor en otros momentos, pero con ayuda. Está mi madre aquí y y nosotras llegamos a todo, no sabemos cómo, pero lo logramos.

-¿Crees que alguna de tus hijas seguirá tus pasos?

No lo sé, la verdad. La pequeña (Olivia) ha hecho alguna colaboración y si le veo que le late más y la mayor Jimena quiere estudiar diseño y se va a ir fuera. Yo creo que serán lo que quieran ser. No me gusta decir que siguen mis pasos, yo prefiero que se dejen guiar por los suyos. Pero si fuera así, a lo mejor les diría: 'Oye, piénsatelo dos veces, hazte ingeniera'.

-¿Te da miedo el día en que se quede el nido vacío?

No, es ley de vida. Hay cambios que empiezan a asustarte porque a veces nos cuesta despegarnos. Pero que va a querer una madre, sino que ellos salgan, puedan tener su propia casa y sus propias relaciones. Estás un poco dividida, tienes sentimientos encontrados entre ¡qué bien!, y, ¡ay, mi bebé no!

-¿Como es tu relación con ellas?

Tengo una relación muy, muy estrecha con ellas, una relación muy bonita.

-¿A quién se parecen? ¿Se parecen a ti?

Si, claro, espero que se parezcan a mí mucho.



Elia Galera y Eva Martín, amigas en la vida real y en la ficción

-¿Cómo estás viviendo este momento de tu vida?

Profesionalmente, muy bien, y personalmente también. A mí esto de trabajar como actriz me llena profundamente, así que la cantidad de trabajo no me asusta. Cuando me dicen eres una curranta, digo, tienes toda la razón. Yo estoy bien cuando estoy trabajando, casi parezco Candela Peña.

¿Y a nivel sentimental?

También bien.

-¿Abres la puerta a volver a enamorarte?

No, Una pone el listón... Yo creo que las mujeres que nos hemos separado y hemos tenido que reorganizar la familia nos cuesta. A mí me cuesta mucho lo de meter a alguien en mi casa, que venga a desmantelar la relación que tengo con mis hijas, mis órdenes, mis cosas. Entonces, de momento, yo estoy bien, lo que no quiere decir que no sea una persona amorosa.

-¿Qué proyectos tienes?

Además de La promesa, estoy en La favorita, que es una nueva serie de Bambú, ambientada en los años 20. Y cuando termine me voy a rodar una película a Tenerife.