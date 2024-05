Anne Hathaway, enamorada de la música latina ¡y obsesionada con Rosalía!

El reciente estreno de la cinta La idea de ti, protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, ha cosechado un gran éxito de audiencia. La película, que narra la historia de amor entre Solène, una mujer de 40 años, y Hayes, un músico de 24, ha conquistado al público. La película explora las relaciones entre personas de diferentes generaciones y tiene la música como uno de sus ejes principales. El primer encuentro de los personajes de Anne y Nicholas se produce en el festival de Coachella, una de las citas musicales más importantes del panorama. ¿Es la música que suena en el festival la que le gusta a Anne Hathaway en la vida real?

Durante la promoción de la película que protagoniza con Galitzine, la protagonista de Princesa por sorpresa ha desvelado algunos de sus gustos musicales, que son un tanto sorprendentes. Resulta que la artista tiene debilidad por una de las voces españolas más rompedoras de los últimos años, una cantante con un estilo propio muy personal que está cada vez más presente en la vida social de Estados Unidos. Se trata de Rosalía, buena amiga de las Kardashian, a quien relacionan con Jeremy Allen White y que arrasó en la última gala del MET de Nueva York.

"Voy a desmayarme, porque la amo demasiado. Y simplemente me encanta Malamente" declaró Anne a la publicación Remezcla, cuando su compañero de reparto comentó que le gustaba la catalana. Explicó además Hathaway que esa canción en concreto la tuvo obsesionada. "Me atrapó durante cinco meses. Mi marido me decía buenos días y yo: malamente" dijo. Asegura que no puede evitar bailar su música, igual que le ocurre con las canciones de otras dos artistas exponentes de la música latina, Anitta y Shakira.

Que Anne es bastante melómana se pudo comprobar en una fiesta organizada por Versace durante la Milan Fashion Week el pasado mes de febrero. Entonces se viralizó un vídeo en el que la intérprete bailaba apasionada uno de los temas de Nicki Minaj titulado Anaconda. Cuando se refirió al clip en la citada entrevista, Anne no pudo evitar reírse con humor. Fue además en esos días cuando Anne conoció a otra artista española que, en este caso, estaba entusiasmada de encontrarse con una de sus actrices preferidas. Aitana coincidió con Anne y se volvió loca, confesando que "la ama". La película protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine se puede ver en la plataforma Amazon Prime Video.