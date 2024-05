El periodista y escritor Derek Blasberg celebra su cumpleaños rodeado de estrellas ¡y soplando las velas con Kate Hudson!

La fiesta por el 42 cumpleaños de Derek Blasberg ha sido una auténtica cumbre de celebrities. El autor de Classy, Very Classy y Avedon 100 ha querido celebrar su aniversario por todo lo alto y para ello ha reunido este sábado 4 de mayo a sus amigos en el restaurante asiático Japanese Brasserie, que se encuentra ubicado en el exclusivo barrio neoyorquino del West Village.

Entre los rostros conocidos que han acudido a esta cita destacan Kris Jenner, en compañía de su novio Corey Gamble; Jeff Bezos y su prometida Lauren Sánchez; Anne Hathaway, que acaba de estrenar en Prime Vídeo la película The Idea of You, junto a su marido Adam Shulman; Jennifer Lawrence; las modelos Karlie Kloss y Emily Ratajkowski; Marc Jacobs; las actrices Eiza González y Jemima Kirke; Demi Moore; Jake Gyllenhaal; Andy Cohen, nieto de Paul McCartney; y el rapero Lil Nas X.

Pero sin duda, las invitadas que han tenido un papel protagonista en este evento han sido Kate Hudson y la diseñadora de joyas Jennifer Meyer. El escritor ha querido hacer un pequeño homenaje a la intérprete de Cómo perder a un chico en 10 días y a la empresaria - que cumplieron los años a finales de abril- y ha soplado las velas de la tarta junto a ellas. Un delicioso pastel de fresa y nata en el que aparecía escrito: “Feliz cumpleaños Derek, Kate y Jen”.

Una velada de lo más entretenida que Derek Blasberg siempre recordará con mucho cariño, tal y como él mismo ha confesado en sus perfiles públicos. “La mejor cura para la tristeza: tequila, pollo frito y tarta, mis alimentos favoritos. Anoche celebré mi cumpleaños y me divertí demasiado creando cócteles, un menú fantasía y recordando la década de los 90. Muchas gracias a todos los que estuvisteis conmigo”.

Derek Blasberg es una de las personas más conocidas en los medios de comunicación estadounidenses. El periodista de moda ha pasado por la redacción de revistas como Harper’s Bazaar y Vanity Fair; ha trabajado como consultor creativo de proyectos para Chanel, Fendi y Louis Vuitton; ha hecho sus pinitos en el mundo de la televisión presentando Fashionably Late con Rachel Zoe y 24 Hour Catwalk con Alexa Chung; y fue uno de los pioneros en la creación de contenido en la plataforma YouTube.

Todos estos trabajos le han llevado a forjar una nutrida agenda de contactos y amistades. Un selecto grupo del que forman parte Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow, Kate Moss y la familia Beckham, entre otros. En lo referido a lo personal, lleva más de una década junto a Nick Brown. La pareja se convirtió en padres a través de gestación subrogada de dos gemelos, Grace y Noah, en 2021.