Te contamos por qué vuelve a ser viral el vestido amarillo de ‘Como perder a un chico en 10 días’

¿Cuántas veces has creado un estilismo a partir de los zapatos o ese complemento que querías llevar sí o sí? En la película Cómo perder a un chico en 10 días, sucede algo parecido, ¡pero más a lo grande! La joya hizo al vestido. Sí, como lees. El famoso vestuario desarrollado por la diseñadora de cine Karen Patch, esconde un secreto que más adelante te desvelaremos. El famoso vestido amarillo con el que la protagonista Andie Anderson (interpretada por Kate Hudson) le quitó casi literalmente la respiración a Benjamin Barry (Matthew McConaughey), tiene una bonita historia detrás que con el paso del tiempo hemos descubierto.

En 2023, esta comedia romántica cumple 20 años de vida. Cuando salió a la luz en los cines internacionales, por aquel entonces, la historia entre la columnista neoyorkina y el ejecutivo de publicidad causó tentación a los espectadores, pero desde hace semanas, una de las escenas se ha convertido en la más buscada de la plataforma de TikTok. ¿Por qué resurgen de sus cenizas estas producciones dosmileras? Muy sencillo: por su atemporalidad. A las puertas de San Valentín, no hay mejor plan que ver esta obra del Séptimo Arte con la que volveras a creer en el amor y en el gran poder que tiene la ropa. Y si hay un look que ha pasado a la historia del cine actual, como uno de los más bonitos del siglo XXI, ese es el mencionado slip dress de seda con el pronunciado escote a la espalda, ¡se confeccionó especialmente para este momentazo!

¡Todo fue al revés! La encargada del vestuario le dio la vuelta a la tortilla a la hora de ponerse manos a la obra en el taller de costura. Y es que, a medida que las costureras daban vida a esta pieza con sus puntadas, apareció ante sus ojos el impresionante collar de diamantes amarillos de 84 quilates llamado Isadora (en honor a la bailarina Isadora Duncan), valorado en más de seis millones de dólares. Una pieza diseñada por Harry Winston que estaba incluso en pleno rodaje estaba custodiada por el equipo seguridad de la casa joyera. El color de esta obra de arte el punto de partida del atuendo de Andie.

Son varios los looks de pasarela que localizamos a lo largo de la trama, pero este atuendo cítrico creado por la firma Carolina Herrera sigue influyendo hoy en día a las amantes de la industria. ¡Y no nos sorprende para nada! Su elegante y sensual corte que cae delicadamente sobre la silueta de la actriz, es un muy buen ejemplo de savoir faire. En una entrevista Kate Hudson confesó: "¡No tengo idea de dónde está ese vestido! Sé que fue Carolina Herrera y nuestra increíble diseñadora de vestuario quienes lo diseñaron. Pero no sé dónde está, ¡deberíamos encontrarlo!".

No pasa nada si no localizamos el original, porque como mencionábamos antes, entre las chicas de la Generación Z y alguna que otra millennial han conseguido que la búsqueda del yellow dress se haga viral en cuestión de días, y marcas extranjeras como Frankie Lane The Label, Asceno, Reformation, Michelle Mason y Mislish se lancen a la piscina reinterpretándolo. Así que para tu próxima boda, aquí tienes el look estrella con la inspiración nostálgica que estabas buscando.