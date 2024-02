'Siempre el mismo día': todo sobre la comedia romántica que está arrasando

La novela de David Nicholls Siempre el mismo día (One day) ya fue llevada a la gran pantalla en el 2011 con la adaptación protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess. Ahora se estrena su versión en serie de la mano de Netflix. La trama, tanto de la novela como de la película y la serie, relata la historia de Emma y Dexter, dos jóvenes de personalidades muy distintas que se conocen el día de su graduación y durante veinte años se ven todos los 15 de julio.

¿De qué trata Siempre el mismo día? y ¿Quiénes son los protagonistas?



Basada en la novela de David Nicholls

Según el periódico The Guardian aunque hay partes que sí están inspiradas en sucesos reales, como por ejemplo que, al igual que el personaje de Emma, Nicholls estudió inglés y teatro en la universidad, el autor de la novela dijo que la idea se le ocurrió 20 años antes de la publicación del libro. Fue a mediados de los ochenta, cuando estudiaba literatura. En aquel entonces se dio cuenta de la importancia de las fechas más allá de los cumpleaños y aniversarios y cuando décadas después quiso adaptar esa novela para un guion de la BBC.

“La intención con ‘One Day’ era escribir algo intensamente emotivo con la calidad de una gran canción antigua”, dijo el autor en la mencionada nota con el medio británicox. La historia comienza en la ciudad de Edimburgo y se desarrolla a través de la serie de 14 episodios.

Protagonistas noveles

La serie de 'Siempre el mismo día' está dirigida por Molly Manners y fue producida en Reino Unido. La protagonizan Ambika Mod y Leo Woodall, dos actores noveles. En el reparto también destacan actores ya consagrados como Joely Richardson (El Patriota, La chica del dragón tatuado) y Eleanor Tomlinson (El ilusionista). A diferencia de la película, la serie no está guionizada por el autor de la novela: “Sabía desde el principio que no quería escribirlo yo mismo. He dedicado tanto tiempo a ello. Sentí que necesitaba un par de ojos frescos, pero ha sido una dicha”, ha explicado Nicholls. La ficción está pilotada por la directora de la aclamada serie 'In my Skin', la británica Molly Manners, que obtuvo dos Premios BAFTA en 2022 a la mejor serie de TV y al mejor guión de serie de TV.