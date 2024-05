Deborra Lee-Furnes cuenta qué ha aprendido de sí misma en tras separarse de Hugh Jackman

Mucho ha cambiado la vida de Deborra Lee-Furnes desde el pasado septiembre, cuando Hugh Jackman y ella anunciaron su separación después de 27 años de matrimonio y dos hijos en común. El matrimonio, que hasta entonces era uno de los más estables de Hollywood, explicó en un comunicado que su viaje estaba cambiando y habían decidido "perseguir nuestro crecimiento individual". Estos ocho meses han supuesto un auténtico desafío personal y profesional para la artista, quien ha hecho balance de esta etapa y ha contado lo mucho que ha aprendido.

"Aprendí que soy fuerte y resistente. Y que todos somos una evolución constante", ha dicho a People durante su asistencia a la premiere de Force of Nature: The Dry 2, su nueva película. Precisamente en este proyecto dirigido por Robert Connolly ha contado que sus dos hijos, además de su mejor apoyo en esta etapa de cambios, son también sus mayores admiradores y las personas que más la han animado en este reto porque "todos nos apoyamos mutuamente en cualquier actividad artística". De Oscar Maximilian (23) y Ava Eliot (18) ha dicho que están "emocionados" por el largometraje, que han visto "varias veces".

Para la intérprete australiana de 68 años, este proyecto que llegó el 10 de mayo a las salas de Estados Unidos ha sido doblemente importante. Por un lado, le gusta dar vida a mujeres que son modelos a seguir para las nuevas generaciones, líderes que tienen algo que decir. Además, supone su regreso a la gran pantalla después de quince años de ausencia. Su anterior película fue Blessed, estrenada en 2009. En 2016 formó parte del reparto de la serie Hyde & Seek.

Oscar Maximilian y Ava Eliot también están muy pendientes de su padre, para el que no está resultando fácil este nuevo capítulo de su vida, ahora sin Deborra. La joven, al ver signos de tristeza en Hugh Jackman, ha iniciado con su hermano un plan para "salvar a papá". Según Woman´s Day, una persona cercana al actor ha contado que los jóvenes "le conocen mejor que él mismo y no dejan de sorprenderle, se han vuelto más cercanos de lo que él podría haber imaginado y puede confiar en ellos, mientras que antes recurría a Deb",

El protagonista de Lobezno y Deborra siguen unidos por la familia que han formado juntos. "Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Asumimos este próximo capítulo con gratitud y amabilidad”, aseguraban. Estas palabras han quedado reflejadas en ocasiones como el 55 cumpleaños de Jackman, que fue en octubre y lo celebraron juntos en Nueva York, acompañados de allegados y amigos. También comparten otros planes cotidianos como paseos por la Gran Manzana, donde es habitual ver al ganador de un Globo de Oro junto a sus buenos amigos, Ryan Reynolds y Blake Lively.

Alejados de toda polémica, los actores han dirimido los detalles de su divorcio en un proceso íntimo del que forma parte un acuerdo de confidencialidad por el que Hugh habría accedido darle a su ex la mitad de su fortuna (se estima en más de 100 millones de euros) siempre que Deborra no hable públicamente de su vida. No quiere que ciertos aspectos queden expuestos ya que su deseo ha sido y es la discreción.