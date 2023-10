Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness: diferentes formas de lidiar con la angustia de un divorcio

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness conmocionaron al mundo del cine con el anuncio de su separación después de 27 años de matrimonio. No obstante, se trataba de una decisión meditada, consensuada y razonada, pero no por ello menos difícil, que han decidido llevar con discreción por el bien de sus hijos Oscar, de 23 años, y Ava, de 18. Se dice que desde hace tiempo hacían vidas separadas y se centraron en sobrellevar la ruptura del mejor modo posible.

A raíz del anuncio de su separación, Hugh Jackman se ha volcado en lo que mejor sabe hacer, dedicarse a la profesión que tanto ama y que tan agradecido está a su exmujer porque de no haber sido por ella no se habría convertido en la estrella que es hoy. El intérprete de Lobezno ha vuelto al trabajo, no sin antes dedicar un tiempo a recomponer sus ideas, disfrutar de largas caminatas por el campo o quedar con sus grandes amigos y compañeros de Hollywood como Ryan Reynolds, con el que suele gastarse bromas que se convierten en virales.

"Él no se va a quedar sentado regodeándose o escondiéndose, preocupado por lo que piense la gente. Él y Deb han estado trabajando en su divorcio durante casi dos años y ambos están listos para vivir la vida al máximo", reveló una fuente a la revista Woman's Day. Hace unos días se le vio con sus compañeros de Deadpool el actor Ryan Reynolds y el director Shawn Levy en el partido de la NFL a la espera de que la huelga de actores les permita rodar la tercera entrega de la película. En el encuentro se les vio vibrar junto a Taylor Swift, Brittany Mahomes y Blake Lively, mujer de Reynolds.

Deborra-Lee tampoco tiene previsto quedarse alejada de los focos. Según fuentes cercanas, estas semanas ha estado en contacto con su círculo más cercano, entre ellas su compatriota Nicole Kidman, que compartió reparto con Jackman en Australia, y la neozelandesa Rebecca Gibney. Recordemos que Kidman destacó el gran papel que hicieron Deborra y su marido Hugh Jackman cuando se divorció de Tom Cruise. "Hugh y Deb fueron una parte muy importante de mi curación. Fueron mis mejores amigos durante ese período", contó de aquella época. Por tanto, la oscarizada actriz de Las horas ahora actúa como gran apoyo de la expareja.

La productora y directora de cine ha sido vista el pasado mes con la asesora política Huma Abedin, la que fue supuesta novia de Bradley Cooper, en los partidos de tenis de Nueva York. Como revulsivo a sus problemas, desde hace días circula el rumor de que la ex de Hugh Jackman podría estar preparando para hacerse un viaje por todo el mundo. Al parecer planea una gira mundial después del divorcio para visitar a todos sus antiguos compañeros y poder borrar algunos deseos en su lista de viajes que tuvieron que esperar mientras se dedicaba a su familia.

La noticia de su divorcio llegó el mes pasado con una declaración conjunta. "Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual", señaló la expareja en un comunicado. "Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Afrontamos este próximo capítulo con gratitud, amor y bondad. Apreciamos enormemente su comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia navega por esta transición en todas nuestras vidas". Por fortuna, su ruptura está siendo amistosa y, tal y como han dejado de manifiesto, la división de su patrimonio se hará a partes iguales y del mejor modo para que se respete cada uno de los intereses del exmatrimonio.