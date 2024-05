Gisela muestra una foto de la carita de su bebé y todos coinciden en señalar que es 'un muñeco'

"My views… las mejores vistas del mundo… in Love…", son las palabras de Gisela tras publicar una foto en la que muestra la carita de su bebé, un niño muy deseado al que han llamado Indiana y que vino al mundo después de un proceso "muy largo, muy duro y muy difícil" para ser mamá, que ha durado cinco años. El embarazo tampoco fue fácil, pero afortunadamente todo salió bien y es momento de disfrutar junto a su pareja, José Ángel Ortega, de su hijo recién nacido que ya ha cumplido su primer mes de vida.

La cantante ha publicado esta tierna foto de su bebé durmiendo placidamente y todos sus seguidores coinciden en señalar que el niño "es un muñeco". Los seguidores comparten la felicidad de Gisela y han dejado un sinfín de comentarios mostrando su alegría. "Te lo mereces", "es una preciosidad", "tan bonito como su madre" y "ay esos morritos adorables" dicen al ver al pequeño Indi, cuyo nombre tiene que ver, además de con Indiana Jones, con su propia historia personal, tal y como ella misma contó en ¡HOLA! "Hemos estado mucho tiempo en busca del niño perdido", dijo haciendo referencia al duro proceso que ha vivido tras sufrir dos abortos espontáneos y tener varios sustos durante el embarazo.

Gisela y su pareja, José Angel Ortega, presentaron en ¡HOLA! a su bebé en su casa, en Barcelona, un niño que llegó al mundo el pasado 30 de marzo por cesárea. "Casi no me lo creo. Ha sido tan esperado, tan deseado y tan luchado que parece mentira que ya haya llegado. Pero así es y no puedo ser más feliz", nos confesaba días después de haber dado a luz llena de emoción. A su vez, pocos días después de ser mamá, tuvo que entrar de nuevo en quirófano para ser operada por unos problemas en el riñón. "Me operaron para quitarme los cálculos renales que tenía y por los que tenía que llevar el catéter. La operación fue muy bien, pero tuvieron que dejarme el catéter por 15 días más. Ahora ya toda esa pesadilla ha pasado, por fin cierro ese capítulo con llave y la tiro al mar".

Ahora la artista catalana quiere disfrutar al máximo de este momento tan bonito tras cumplir su sueño de ser mamá y no está dispuesta a que nada ni nadie empañe su felicidad. La cantante de ¡Suéltalo! o Mil noches y una más ha salido a pasar con su bebé con la mochila de porteo y ha compartido algunas imágenes, además de celebrar el pasado día 5 de mayo su primer Día de la Madre junto a su bebé. En esta señalada fecha posaba orgullosa con su madre y sus dos abuelas y se sentía infinitamente agradecida: "¡Ellas! ¡Mis madres! Las mejores guías y ejemplo… ¡Que suerte tengo que haberlas tenido en mi vida!".