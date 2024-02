Gisela, ingresada en el hospital en la recta final de su embarazo

Gisela (44 años) ha tenido que ser ingresada de nuevo en la recta final de su embarazo. Tal y como la propia cantante ha contado, ha tenido que acudir al hospital por un problema de salud, ya que no se encontraba muy bien a causa de una piedra urinaria: "Es mi riñón el que me ha llevado a volver a ingresar… pero de momento todo controlado… estoy en las mejores manos". A pesar del susto, su bebé "se encuentra bien y sigue dentro de la barrigota". La artista está deseando volver a su casa para esperar a su peque y sobre todo, cuidándose mucho para que "el horno no deje de funcionar".

Un momento muy complicado en el que Gisela tiene el apoyo de su pareja, José Ángel Ortega, que no se separa de su lado ni un segundo. Recordamos que no es la primera vez que la exconcursante de Operación Triunfo tiene que acudir al hospital. El pasado dos de diciembre tuvo que ser ingresada por el mismo problema, una piedra en el riñón. Fue la propia artista la encargada de contarlo a través de su perfil público con una serie de vídeos en los que explicaba que tras vivir un día regular y que los dolores no cesaran, tuvo que acudir al médico.

Gisela, embarazada de 5 meses, cuenta cómo se encuentra desde el hospital: 'Está siendo complicado'

Gisela cuenta cómo afronta la recta final del embarazo tras el susto de su hospitalización

Hace tres meses que la revista ¡HOLA! anunciaba que la exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, espera su primer hijo. Un bebé muy deseado, ya que tal y como ella misma desveló, tuvo dos abortos previos y vivió un 'calvario'. A pesar de esta mala noticia, la intérprete está feliz de pensar en formar una familia, y hace dos semanas celebró una gran fiesta ‘baby shower’ junto a algunos de sus amigos de Operación Triunfo como Chenoa, Natalia, Geno Machado, Manu Tenorio y Alejandro Parreño. Precisamente, a este último se le escapó el nombre que la intérprete ha elegido para su primogénito durante una entrevista con el programa de TVE D Corazón.

Gisela, embarazadísima, se despide de su experiencia en 'OT 2023'

Tras el despiste de Alejandro Parreño, la voz de Frozen y su pareja, José Ángel Ortega Mora, decidieron confirmar a través de un simpático vídeo juntos que su pequeño se llama Indiana, un nombre muy original y cinematográfico que para ellos tiene un significado muy especial: "Es un nombre unisex, porque como no queríamos saber si era niño o niña este nombre era perfecto. La historia es que he estado mucho tiempo ‘en busca del niño perdido’, que no llegaba porque ya sabéis que ha sido un proceso muy largo. Pero, al final el niño perdido, ha venido y está en ‘el templo maldito’ o más bien bendito, que es mi barrigota. Y ahora vamos ya por ‘la última cruzada’ de esta aventura de ser papis de este maravilloso bebé que lo estamos deseando".

A pesar de los contratiempos, Gisela está emocionada y deseando ver la carita de su bebé por primera vez. Llegar hasta este punto ha sido un camino complicado física y emocionalmente, como la propia Gisela nos explicaba a la revista ¡HOLA!, cuando anunció su embarazo. Ha sido “una carrera de fondo”, tras cinco años intentando quedarse embarazada y enfrentarse a dos abortos por el camino, pero finalmente, en agosto, tuvo la confirmación de que su deseo de ser madre se haría realidad, tras un proceso de fecundación in vitro. Los meses siguientes tampoco han sido fáciles, ya que tuvo un desprendimiento del saco gestacional, que le obligó a estar dos meses en la cama. Pero, a pesar de todo, su sonrisa no se borra, porque pronto tendrá a su bebé en brazos y todos los esfuerzos habrán valido la pena y los baches del camino quedarán atrás.

Gisela va a ser madre, conoce a todos los hijos de sus compañeros de 'OT1': de Bustamante a Nuria Fergó

Gisela va a ser madre, conoce a todos los hijos de sus compañeros de 'OT1': de Bustamante a Nuria Fergó