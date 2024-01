Gisela cuenta cómo afronta la recta final del embarazo tras el susto de su hospitalización

Loading the player...

El embarazo de Gisela, tan deseado y esperado, no está siendo tan tranquilo como le habría gustado. La cantante vivió un susto hace algunas semanas al tener que ser hospitalizada debido a un cólico nefrítico, una circunstancia que, tal y como ha explicado, "ha tenido secuelas". No obstante, afortunadamente la artista sigue adelante compaginando la dulce espera con algunos compromisos profesionales, como la gala de los premios Mundo Deportivo a la que ha acudido este lunes. Allí, Gisela ha comentado cómo se encuentra y cómo está viviendo su embarazo, estando ya casi de siete meses. Muy ilusionada, ha explicado que en su entorno todos están felices y ha respondido a la pregunta de si sus excompañeros de Operación Triunfo están pendientes de ella durante estos meses. Dale al play y no te lo pierdas.

