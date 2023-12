Gisela, ingresada de urgencia en el hospital en su quinto mes de embarazo

Loading the player...

Gisela (44 años) ha tenido que ser ingresada de urgencia en su quinto mes de embarazo. Antes de acudir al hospital, la cantante contó a través de su perfil público que estaba 'viviendo un día regular' porque no se encontraba muy bien a causa de una piedra en un riñón. Como los dolores no cesaron, la artista tuvo que acudir al médico donde se encuentra actualmente a la espera de los resultados de las pruebas. Hace un mes que la revista ¡HOLA! anunciaba que la exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, espera su primer hijo. Un bebé muy deseado ya que tal y como ella misma desveló, tuvo dos abortos previos y vivió un 'calvario'. A pesar de esta mala noticia, la intérprete está feliz de pensar en formar una familia junto a su pareja, José Ángel Ortega. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

