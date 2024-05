Marta Hidalgo, hija de Tina de 'Las Grecas', relata su agridulce infancia: 'Mi madre me dio en adopción a los 4 años' La también cantante es una de las concursantes del programa 'Factor X'

El talent Factor X no deja de sorprendrer a los seguidores del programa. Hace unos días era uno de los coahes, Abraham Mateo, el que se llevaba una sorpresa al reencontrarse con una antigua novia. Ahora una de las consursantes, la cantante Marta Hidalgo, ha confesado ser hija de Tina Muñoz, una de las integrantes del conocido grupo flamenco, Las Grecas. Fue tras su actuación cuando Marta reveló que su madre la dio en adopción: “Es una historia agridulce. Fui adoptada a los cuatro años y esta vena artística siempre la he tenido. Cuando conocí mi origen, todo cobró sentido”, contó al jurado formado por Vanesa Martín, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Lali Espósito, que no pudieron evitar quedarse muy sorprendidos.

Su hermana melliza y ella, dadas en adopción

El relato de Marta dejó con la boca abierto a todo el jurado: tanto ella como su hermana melliza fueron dadas en adopción cuando su progenitora, que falleció en 1995 con 37 años, entró en su “periodo de decadencia”. Sin entrar en muchos detalles de aquella época oscura de su madre, Hidalgo añadió que tanto ella como su hermana tuvieron la suerte de ser adoptadas por la misma familia. Ambas crecieron ajenas a la historia familiar hasta la boda de su hermana, celebrada en 2017, cuando vieron sus partidas de nacimiento: "Fue poner en Google mi nombre y empezaron a salir montón de artículos sobre mi madre. Lo que me impactó fue el gran parecido de mi madre con mi hermana melliza (...) El mejor reencuentro fue con mis hermanas. Yo pensaba que tenía a mi hermana melliza y ya está, pero tenía tres más. Era la parte de mi madre que me quedaba", añadió.

El legado musical de su madre

Marta dijo sentirse afortunada porque lo que quería era obtener respuestas, algo que ya ha conseguido. Y ahora lucha por seguir con el legado musical de su madre. En Factor X interpretó el tema Soy Rebelde, lo que le valió un posterior apoyo en pleno de todo el jurado, consiguiendo el pase a la siguiente fase.