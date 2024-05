Juan, el hijo de Nuria Roca, se sincera sobre las duras críticas que recibe en su programa taurino

Juan, el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val, está siguiendo los pasos profesionales de sus padres en el mundo de la televisión. Recientemente, el joven, de 21 años, ha debutado en la pequeña pantalla como colaborador del programa de temática taurina Generación T. Un espacio de entretenimiento del canal One Toro TV presentado por Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón, y Mari Pau Domínguez.

A pesar de que Juan está afrontando este reto con mucha ilusión, ha reconocido que, en ocasiones, le es difícil hacer frente a las críticas que recibe en el mundo virtual. “A mí, de vez en cuando, cuando subo una fotografía me llegan muchos comentarios malos. No me imagino la cantidad de comentarios que te tienen que llegar a ti también”, explicaba el tertuliano a su entrevistado, Andrés Roca Rey.

Al escuchar esta sincera confesión, el popular torero peruano ha querido brindar un valioso consejo a Juan. “Me gusta centrarme en mí y si tengo que escuchar algo que sea de la gente de mi entorno. Hay tantas ideas y opiniones que ya no sabes cuál es la correcta. Cuando empiezas a leer una cosa y otra al final te pierdes y lo que tienes que hacer es escucharte”.

Unas palabras de aliento que el primogénito de la maestra de ceremonias de La Roca espera poder aplicar en su día a día para dejar de preocuparse por los ‘haters’. “Voy a seguir tu consejo a partir de ahora”. Hay que recordar que en verano de 2022 Juan ya tuvo que lidiar con numerosas críticas por ser aficionado del toro embolado. “Somos una familia de taurinos y orgullosos”, concluyó en aquel momento haciendo alusión a que la pasión por el mundo taurino la comparte con sus progenitores, especialmente con el escritor de Parece Mentira al que es habitual ver en las plazas de toros en grandes citas como la Feria de Abril o animando a su buen amigo Juan Ortega.

Nuria Roca y Juan Del Val comenzaron a salir en 1998. Dos años más tarde, concretamente el 6 de octubre del año 2000, pusieron el broche de oro a su noviazgo dándose el ‘sí, quiero’ en la localidad valenciana de El Puig. Desde entonces, son inseparables y han dado la bienvenida a sus tres hijos: Juan (21), Pau (17), que en 2022 se trasladó a San Francisco (Estados Unidos) para estudiar durante un curso; y Olivia (13), a la que también parece gustarle las cámaras de televisión porque en 2018 sorprendió en directo a su orgullosa madre -con la que guarda un gran parecido físico- en el plató de El Hormiguero.

