El hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val debuta en televisión: todos los detalles

Nuria Roca y Juan del Val siempre han dado a sus hijos completa libertad para elegir a qué quieren dedicarse, apoyándolos en cada paso, aconsejándoles y animándoles a tomar sus propias decisiones sin verse influenciados. El mayor, que se llama como su padre y nació el 18 de julio de 2002, ha debutado en la televisión. Atraído por la profesión de sus padres, ha tenido una primera toma de contacto en el programa Generación T. El espacio de OneToro TV de "entrevistas y conversaciones que están abiertas a muchas opiniones e historias" tiene como presentadora a Berenice Lobatón, la hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez, quien afronta este reto muy ilusionada y dispuesta a aprender cada día.

El hijo mayor de los colaboradores de El Hormiguero, que llevan casados casi 24 años, participa en la primera entrega del citado espacio protagonizado por la entrevista con Andrés Roca Rey así como por la visita de Bertín Osborne. "Contar con Bertín en mi primer programa, escuchar sus consejos de cerca y verle con Andrés fue mágico. Y juntar a Andrés con jóvenes tan cracks como Felipe Gilca, Diego Gilca y Juan del Val Roca fue tan divertido... Deseando que salga y seguir grabando", asegura Bere, como le gusta que la llamen.

Formar parte de esta aventura ha sido inolvidable para Juan del Val Roca, tal y como ha expresado. "Qué experiencia", ha dicho junto a un emoticono de un corazón sobre las imágenes que sirven como adelanto del primer capítulo, en el que comparte charla con los hermanos García-Echániz Gil-Casares, muy populares en el mundo de la noche gracias a su trabajo como DJ´s. Gilca Sound, como se llaman profesionalmente, se creó en el 2020 y en algo más de tres años han logrado hacer más de 200 eventos anuales como los premios FASHION al talento que se celebraron en octubre de 2023. También tienen su propio podcast.

"Enhorabuena, Bere", ha puesto Nuria Roca, quien contaba en ¡HOLA! hace unos meses que su primogénito está interesado en la comunicación, aunque no delante de las cámaras. "Estudia un doble grado de Publicidad y Marketing. Le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad, en ese sentido, sí que irá encaminado a lo que es la comunicación y la publicidad, que es para lo que está estudiando", aseguraba. Antes de su etapa universitaria estuvo viviendo en Estados Unidos, concretamente en la casa de Charity, una buena amiga que la presentadora conserva de su etapa en América del Norte.

La familia numerosa formada por Nuria Roca y Juan del Val, crítico taurino, siempre se ha mantenido al margen del foco mediático. El hijo mayor de los periodistas empezó a despuntar hace unos meses gracias a TikTok, donde acumula más de 110.000 seguidores. A través de sus vídeos demuestra siempre un gran sentido del humor y en algunas de sus publicaciones le acompaña su madre. Por el momento, ni Pau (17) ni Olivia (13), los otros dos hijos de la pareja, han dado pistas sobre las ideas que tienen acerca de su futuro.

Una oportunidad única para Berenice Lobatón

Para Berenice es muy importante contar con su amigo Juan del Val Roca en esta nueva etapa profesional que comienza para ella a la vez que termina los estudios de producción en el instituto RTVE. "No vengo de una familia taurina ni me han inculcado valores en relación con esta tradición, pero me han educado desde la más profunda libertad y respeto. Y precisamente libertad es lo que me ha dado One Toro para crear Generación T", aseguraba. Este espacio es para ella un sueño hecho realidad y se siente muy agradecida con el mundo del toro "porque sin haberse empezado a emitir ya me han hecho sentir que mi trabajo es necesario".

