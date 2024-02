La escapada de Nuria Roca con su padre, su hermana y sus hijos, pero ¿dónde está Juan del Val?

Nuria Roca ya habló en su programa La Roca de que siempre es bueno tomarse un descanso en la pareja durante los días de vacaciones para echarse de menos y evitar las crisis. Esta tendencia se llama marital summer sabbatical, y, a pesar de que no es verano, ella ha decidido llevarla a la práctica. La presentadora se ha marchado a esquiar a Andorra sin Juan del Val, pero en compañía de su padre, sus hijos, su hermana Ruth y su sobrina. "...un poquito de aire", dice la colaboradora de El Hormiguero junto a las fotografías de su última escapada a la nieve.

"Llevo desde pequeña viniendo a Grandvalira, primero a Pas de la Casa y después a Soldeu… y venir aunque sólo sean un par de días me da la vida… sola, con mi hermana, con mi padre, con mis hijos, sea como sea, siempre es el mejor plan. ¡Y la mejor nieve!", confiesa junto a unas imágenes subida al telesilla tomando el sol, con su familia disfrutando de paisajes de montaña idílicos y de un merecido descanso tras una intensa jornada de esquí en uno de los restaurantes favoritos de la zona junto a su familia.

Muchos de sus seguidores se han preguntado dónde estaba Juan del Val. El guionista de El Hormiguero sigue al frente del programa de Pablo Motos y así dejaba constancia en sus redes sociales, donde compartía algunas anécdotas surgidas a raíz de sus polémicas declaraciones. Hace unos días el escritor en su sección 'El polémico' comentó que no entendía porque siguen existiendo los caramelos.Tras este comentario, kilos de caramelos llegaban a la redacción del programa. "¡¡Son como buitres!!", señala Del Val en un vídeo en el que se puede ver a todos los miembros de la redacción comiendo caramelos. "Gracias a caramelos La Gloria por vuestro buen humor", señalaba con gracia.

La ausencia de Juan del Val en la nieve está más que justificada. En otro de los programas criticó a aquellas personas como su esposa, Nuria Roca, que van a esquiar y disfrutan.. "Hay gente que se va a esquiar y piensa que eso es algo divertido", afirmó el escritor, que dijo que Nuria es una de las personas que se va a esquiar contenta: "¿Por qué vas contenta? Si vas a pasar frío", indicaba el escritor, que mantiene divertidos piques con su esposa, pero no por ello se quieren menos. "El esquí es un deporte fantástico y divertido y tú no lo has entendido jamás", respondía rotunda la presentadora. De ahí que haya optado por acudir con el resto de su familia y no con Juan del Val a practicar uno de sus deportes favoritos.

