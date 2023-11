El último reproche de Juan del Val que ha molestado a Nuria Roca

Nuria Roca y Juan del Val llevan 25 años juntos, trabajan codo con codo, pero no siempre su relación es tan idílica como parece y lejos de esconderse no tienen inconveniente en señalar que como la mayoría de parejas discute y ellos no son la excepción. Antes de comenzar el programa La Roca, Nuria desveló que había tenido una pequeña bronca con su marido Juan del Val. "Una pareja que no discute simplemente es imposible. Nosotros, a nivel personal, cuando discutimos, nos dura una hora. Es verdad que luego no nos acordamos", señaló el escritor, que pasó a relatar el motivo de su discusión.

"Hoy hemos discutido por una tontería y, al final, como es una tontería, pues acabas cediendo", contestó la presentadora. El autor de Bocabesada pasó a exponer la situación. "Es estúpido... Nuria se pone a mirar el móvil en el coche cuando salimos de casa, que hay un montón de rotondas, y se marea siempre. Entonces le he dicho que se esperase a que llegáramos a la M-40, o te esperas a mirar el móvil cuando lleguemos a currar", le espetó. Una puntualización que no gustó nada a su mujer. "Me ha pegado un bufido", contó el periodista, conocido por la audiencia sección por su sección 'El polémico' en El Hormiguero . La presentadora se molestó y quiso aclararle que "estaba hablando con la directora del programa y que tenía que contestar. Entonces, claro, se lo ha tomado a mal", dijo la presentadora, que pasó a admitir. "Me mareo, es verdad"-

Una discusión sin mayor recorrido que concluyó en apenas minutos y señaló siempre las reconciliaciones son bonitas. Entonces se abordó el tema en el programa de si es sano discutir para las relaciones de pareja. Algunos expertos aseguran que las parejas que discuten tienen relaciones más duraderas.

Cada programa de La Roca genera situaciones cotidianas y divertidas entre esta pareja, que comparte su día a día dentro y fuera de la televisión. Parte de ello es el secreto de que sigan tan enamorados como el primer día después de conocerse hace ya 25 años gracias al programa Waku Waku que presentaba Nuria, tres hijos en común, Juan, Pau y Olivia, además de admirarse mutuamente. "Nosotros llevamos media vida juntos, nos gusta estar juntos, trabajar juntos y te diría, en resumen, que nos gusta hacerlo todo juntos. Lo pasamos muy bien juntos, nos admiramos y nos gustamos, que creo que es lo más difícil cuando llevas tantos años", confesó la pareja en ¡HOLA!

