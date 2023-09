Juan del Val muestra el tatuaje que se hizo por Nuria Roca y que jamás se borraría

La historia de Juan del Val y Nuria Roca comenzó cuando la valenciana presentaba Waku Waku en Televisión Español y el escritor se enamoró locamente de ella al verla en la pequeña pantalla. En aquel momento, Juan habló con los directores del medio en el que trabajaba para entrevistarla y cuando estuvieron sentados el uno frente al otro sintieron un auténtico flechazo. Tras ese primer encuentro, se casaron, tuvieron tres huijos y Juan se hizo un tatuaje por amor que acaba de mostrar en La Roca, el programa de los domingos por la tarde de laSexta. Se trata de una N, la inicial del nombre de su mujer, y la palabra incondicional. Sin duda, una declaración de intenciones que jamás se borraría pasara lo que pasara.

El escritor, de 52 años, habló de su tatuaje cuando su compañera Sara García contó que el 50 por ciento de los españoles se arrepiente de los tatuajes que se ha hecho, sobre todo, de aquellos que un día se hicieron por amor. "Los tatuajes pueden tener una simbología o no tenerla, ser simplemente estéticos", comenzó diciendo. "En mi caso tengo dos tatuajes y tengo la absoluta certeza de que no me voy a arrepentir de ellos. Yo tengo a mis tres hijos, evidentemente no me puedo arrepentir, y luego tengo a Nuria", explicó mientras mostraba a cámara el tatuaje que se hizo por la presentadora.

Sus compañeros le preguntaron entonces qué haría con el tatuaje si rompe su relación con Nuria y encuentra otra pareja. El escritor, sin dudarlo, respondió: "Si en algun momento ya no fuera la pareja de Nuria me lo dejaría por una razón: ha formado parte de mi vida y yo jamás me arrepentiría de haber estado con Nuria. Si tengo otra pareja tendrá que asumir cómo es mi vida y mi vida es Nuria".

Los tatuajes de Nuria Roca

La presentadora, por su parte, no mostró sus tatuajes, pero también tiene. El primero que se hizo fue en el brazo con los nombres de sus tres hijos metidos dentro de una J, que es la inicial de Juan. "Este tatuje lo diseñé yo y me lo hice cuando supe que no iba a tener más hijos", explicó en 2017 en el programa Dani&Flo con Lara Álvarez, de Cuatro. También en el brazo lleva otro dibujo que simboliza la conexión que tiene con su hermana Ruth. "Mi hermana pasó por un proceso de cáncer de pecho y como ha salido bien dije: 'Esto se merece la piel tatuada'

La nueva novela de Juan del Val

Juan del Val, de 52 años, está disfrutando de un gran momento profesional. Además de triunfar en El Hormiguero y en La Roca como colaborador, está a punto de lanzar su cuarta novela, Bocabesada. El libro, de la edición Espasa Narrativa, sale a la venta este miércoles y el escritor no puede estar más orgulloso de esta historia que llega tras el éxito de Del paraíso, Parece mentira, Lo inevitable del amor y Candela. También escribió junto a Nuria Roca Para Ana (de tu muerto), en 2011.

Bocabesada tiene todos los ingredientes para enganchar al lector, como le ocurrió a la presentadora nada más leerla. "Es una pasada, una novela maravillosa", aseguró en una entrevista concedida a ¡HOLA! de novela. Después, en sus redes sociales, manifestó: "¡Qué suerte tengo! ¡Qué bruto! ¡Qué bonita! ¡Qué personajes! ¡Qué historias! ¡Qué locura! La vida… …lo has vuelto a hacer! Cómo te admiro, Juan ¡Ganas de leerla otra vez cuando salga!".