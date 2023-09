El lado más desconocido de Juan del Val: el enfado con Pablo Motos, el mensaje a Nuria Roca y su pasado como albañil

Lleva más de tres décadas trabajando en el mundo del periodismo, una exitosa trayectoria que ha convertido a Juan del Val en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Actualmente atraviesa una etapa muy positiva en la que cada semana se pone frente a las cámaras de El Hormiguero, plató que este martes ha pisado de una forma muy diferente a la habitual. Ha pasado de ser tertuliano para convertirse en invitado del espacio presentado por su íntimo amigo Pablo Motos para hablar de la publicación de Bocabesada, su sexto libro. Una entrevista en la que ha dado los detalles más desconocidos, íntimos y sorprendentes de su vida.

-Una casa luminosa y a todo color: te mostramos dónde viven Nuria Roca y Juan del Val

-Juan del Val muestra el tatuaje que se hizo por Nuria Roca y que jamás se borraría

Una adolescencia complicada y su trabajo como albañil

Juan del Val es de esas personas que disfruta de cada instante, pero llegar a tener esa actitud no ha sido un camino fácil ya que fue un niño feliz, pero en la adolescencia todo se torció porque le entró miedo "a todo". Pasó mucho tiempo con un nudo permanente en el estómago y ansiedad, preocupado incluso por el día siguiendo pensando que sería aún peor. En esa etapa era, según sus palabras, un mal estudiante al que explusaron de varios institutos porque no aprobaba ninguna asignatura y un buen chaval que no se sentía comprendido. "Con 17 años acabé trabajando en obras, con carretillas de hormigón. Tenía sentimientos, basados en nada, de que ese lugar no me correspondía", ha recordado.

Su relación con Nuria Roca

Han pasado 24 años desde que Juan del Val conoció gracias a una entrevista a Nuria Roca (entonces ella presentaba Waku waku), con la que ha formado una familia numerosa con sus tres hijos: Pau, Juan y Olivia. El periodista tiene la certeza de que ha encontrado a la perfecta compañera de vida y reconoce que no hubiera sido feliz con nadie más como pareja. "Imposible", ha dicho con rotundidad. "Yo soy yo y estoy ahora cómo estoy y dónde estoy por Nuria, si no sería imposible", ha resaltado. Además, ha añadido que una de las claves de su unión es que tienen siempre presente que se puede acabar en cualquier momento.

-El emocionante reencuentro de Nuria Roca y Juan del Val con su hijo Pau tras 10 meses en Estados Unidos

La crisis con Pablo Motos

Trabajar juntos ha hecho que pasen de ser compañeros a amigos, pero esa amistad vivió este mismo verano un bache. ¿El motivo? A Juan del Val le hicieron una oferta de trabajo de otra televisión y Motos se lo tomó "horriblemente mal". El periodista asegura que estuvo barajando la oferta un tiempo porque reconforta mucho sentirse querido y deseaba que ese sentimiento se prolongara, pero tuvo "muchísimo miedo" de que Pablo dejara de ser su amigo porque considera que cruzarse con él ha sido uno de sus mayores golpes de suerte. Cuando comunicó que seguiría el espacio de Atresmedia, el presentador reconoce que se tomaron "la cerveza más falsa" y arreglaron las discrepancias el primer día de ensayo de la nueva temporada, cuando el marido de Nuria Roca le visitó en su camerino y le dijo: dime lo que piensas de mí de verdad.