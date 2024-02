La foto que ha provocado que Juan del Val deje de seguir a Nuria Roca en redes

Nuria Roca y Juan del Val vuelven a ser protagonistas de otro enredo matrimonial. Después de 25 años juntos y trabajar codo con codo en televisión, habiéndose convertido en uno de los matrimonios más carismáticos de la pequeña pantalla, vuelven a dejar ver que no todo es tan idílico como parece y como en toda pareja, surgen roces. Recién llegada de una escapada de esquí a Andorra con sus hijos pero sin su marido, la presentadora de La Roca regresó como cada jueves a la tertulia de El Homiguero y cuál fue su sorpresa al enterarse que Juan del Val ha dejado de seguirla en redes sociales.

La tertulia comenzó con una pregunta directa de Pablo Motos. "¿Has dejado de seguir a Nuria Roca?", le decía el presentador a Juan del Val ante el silencio del resto de colaboradores. Entonces, el escritor de Bocabesada procedía a explicar su enfado y el motivo por el que había dejado de seguirla en Instagram. "Hace tiempo nos hicieron una foto, que es mi foto preferida. Llevo intentando subir esa foto como tres años a mi Instagram. Y siempre le decía, 'tengo unas ganas de subirla...', pero ella me frenaba al asegurar que no se podía porque no tenemos los derechos, tenemos que pedir permiso...". Pero cuál fue su decepción cuando vio que Nuria Roca había decidido publicarla por su 25º aniversario. "El otro día la veo con la foto en el móvil y me dice que la sube para celebrar los 25 años", contaba con incredulidad el miembro del jurado de El desafío.

-El lado más desconocido de Juan del Val: el enfado con Pablo Motos, el mensaje a Nuria Roca y su pasado como albañil

En la foto en cuestión vemos un primer plano Nuria y Juan, mirándose de perfil el uno al otro, compartiendo una mirada atractiva a la par que seductora, que fue tomada para un reportaje en una revista de moda. "Esta foto bien merece una fecha… Enero de 1999. Maleta en mano. Amor y deseo. Vivir juntos. Una habitación de hotel. ¡Y una provisionalidad que dura 25 años!", escribió la presentadora para celebrar su aniversario.

Nuria Roca admitía su error, pero señalaba que no tenía mayor importancia y se preguntaba "esa foto que tiene "¿seis años?" Por favor... que la suba él también si quiere". Tamara Falcó quiso salir en defensa de Nuria diciéndole a Juan que se trataba de "una sorpresa de aniversario", mientras el resto de tertulianos no podían parar de reírse. Para concluir, la comunicadora quitaba hierro al asunto y daba por zanjado el asunto con una de sus bromas que tanta gracia hacen al público. "Ni me enteré de que me dejó de seguir y me da exactamente igual", conluyó.

​Haz click para descubrir cómo es la presentadora y actriz Nuria Roca, uno de los rostros más conocidos de nuestro país y toda una “influencer” que muestra a través de las redes sociales sus atrevidos y coloridos “looks”. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!