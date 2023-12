Juan del Val cuenta qué sucedió después de que su amigo el torero Juan Ortega dejase a su novia plantada en el altar

Juan del Val era uno de los invitados a la boda del torero Juan Ortega Pardo con Carmen Otte Alba en Jerez de la Frontera (Cádiz). Sin embargo, una hora antes de celebrarse el sí, quiero, se entera de que su amigo, el diestro sevillano, ha decidido cancelar su boda in extremis con su prometida, una médico cardióloga con la que llevaba diez años de relación. "Nos dicen que tiene dudas y que no quiere terminar de dar ese paso", explicó el escritor en el programa La Roca, que al igual que el resto de invitados no daba crédito a lo sucedido.

-Así se encuentra Carmen Otte Alba, la novia a la que el torero Juan Ortega dejó plantada en el altar

"Empatizo mucho con Carmen, la novia, es una situación enormemente dura", reveló y explicó que entiende que la gente no entienda esa decisión. "Nadie la entiende pero él es un tipo enormemente íntegro", quiso añadir Del Val, amigo del novio y gran aficionado a los toros, aunque no tardó en reconocer que "la gestión de los tiempos es horrible". Tal y como han explicado fuentes cercanas al diestro a la edición hispalense del diario ABC, Juan Ortega Pardo decidió suspender el enlace tan solo una hora antes de que comenzase, llamó a su novia por teléfono para trasladarle su decisión, pero ya era tarde. La mayor parte de los 500 invitados al enlace ya se encontraban reunidos a las puertas de la iglesia en Jerez esperando la llegada de los novios.

-Plantados en el altar: la del ex de Kylie Minogue y otras 12 bodas que nunca llegaron a celebrarse

Nuria Roca reveló que quizá podría haber decidido todo esto una semana antes lo que habría ahorrado sufrimiento a la novia. Juan del Val quiso trasladar que "cuando alguien toma una decisión así, nos falta información a cualquiera que opine de eso salvo a él", pero es cierto que "es algo verdaderamente sorprendente que es muy de guion cinematográfico".

Pese a suspenderse la boda, el colaborador de El Hormiguero quiso aprovechar el viaje y lejos de regresar a Madrid decidió quedarse en Jerez y vivir la Zambomba, una fiesta muy popular en Jerez. "Dichosos los ojos que te ven", le dijo Nuria al nada más verle al comienzo de su programa La Roca. "Digo, vendrá enseguida corriendo a casa, qué va, ha llegado directamente a plató", le recrimibana la presentadora, mientras que él daba rienda suelta a su sentido del humor: "Ya que estaba, no me voy a volver". "No he estado de boda, pero he ido con la voluntad", decía Juan del Val.

El autor de Bocabesada contó que acudió a la peña flamenca La Bulería a celebrar La Zambomba. "Eso es la preboda, entiendo”, preguntaba Nuria Roca al ver las imágenes del escritor divirtiéndose. No obstante, su marido explicó que no que eso ocurría después de anunciarse la suspensión del enlace. "Hombre pues un poquito de duelo ¿no?", espetaba la presentadora. Pero él contó que ya que estaba alli pensó "pues me quedo", aunque "obligado", quiso justificarse.

-El último reproche de Juan del Val que ha molestado a Nuria Roca