Juan del Val, sobre la boda fallida de su amigo Juan Ortega: 'Ha sido honesto consigo mismo'

La boda fallida del torero Juan Ortega sigue dando mucho que hablar y Juan del Val, amigo del diestro sevillano y uno de los invitados al enlace, ha vuelto a pronunicarse sobre lo ocurrido. "Lo que ha sucedido tiene que ver con una coherencia absoluta y una manera de ser de Juan Ortega. Esto es así. Y, desde luego, lo que menos le puede importar a él es el dinero. No porque tenga mucho, que no sé lo que tendrá", ha declarado en La Roca. De hecho, el escritor ha confirmado que el novio ya le ha devuelto el dinero que le había ingresado como regalo.

El colaborador no entiende por qué ha causado tanto revuelo saber quién se ha hecho cargo de todos los gastos tras la cancelación, una cifra que rondaría los 90.000 euros, según comentaron en el programa Y ahora Sonsoles. "¿Por qué es tan importante quién haya pagado el banquete?", ha preguntado sorprendido, ante lo que Nuria Roca ha respondido que "si lo han pagado entre los dos y no se han casado porque uno de los dos no ha querido, a lo mejor le toca pagar todo el montante a él".

La presentadora también cree que el torero podría haber tomado la decisión de no casarse "un poquito antes", una opinión con la que su marido no está de acuerdo al cien por cien. "Hay realidades que nosotros desconocemos de cuando a él le entran las dudas que le entraron, que desde luego no fueron esa misma mañana", ha afirmado con total seguridad. "Lo que yo digo es que él es una persona que no se traiciona en ningún aspecto de su vida y por lo tanto ha tomado una decisión que es enormemente coherente independientemente de los tiempos, pero que es una decisión que tiene que tomar y punto final. Ni terceras personas ni nada, él no se traiciona, es honesto consigo mismo", ha añadido.

Estas palabras del escritor llegan después de la reflexión que compartió el pasado 5 de diciembre, tres días después de la cancelación de la boda. "Hablamos sin saber, acusamos sin pruebas, juzgamos sin información y condenamos inventándonos el delito… exigimos una explicación sin fisuras, la obligación de que las cosas siempre cuadren, esa necesidad de que en la vida dos más dos siempre sean cuatro…", publicó junto a esta foto en la que aparece con el torero.

Pese a suspenderse la boda, Del Val quiso aprovechar el viaje y, lejos de regresar a Madrid, decidió quedarse en Jerez y vivir La Zambomba, fiesta declarada Bien de Interés Cultural en 2015. "Ya que estaba, no me voy a volver. No he estado de boda, pero he ido con la voluntad", dijo el pasado domingo en La Roca.