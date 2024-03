Juan del Val se declara como nunca a Nuria Roca por un motivo de peso

Nuria Roca está de celebración. La Roca ha cumplido 100 programas y su marido, Juan del Val, la ha felicitado públicamente con un mensaje que refleja la profunda admiración que siente por ella. "La Roca es información, entretenimiento, humor, opinión, conocimiento… La Roca son muchas cosas, pero La Roca es, sobre todo, ella: Nuria Roca", ha comenzado diciendo.

"Nadie es capaz de manejar así todos los registros de la televisión. Lleva más de 30 años presentando programas porque nació para estar delante de una cámara… En realidad nació para hacer bien todo lo que le diera la gana. Inteligencia, solvencia, empatía, elegancia, esa manera de brillar sin necesidad de llamar la atención y la risa más bonita del mundo", ha añadido.

El escritor, que comparté plató con ella todas las semanas en La Roca, le ha dado las gracias por contar con él para un proyecto tan especial: "Qué suerte estar a tu lado, qué suerte trabajar contigo y qué suerte trabajar para ti. Eres, simplemente, la mejor. ¡A por otros 100!".

Esta declaración de amor ha emocionado a los seguidores de Juan. "Absolutamente de acuerdo, amigo. Nuria ha nacido para hacer bien TODO lo que le dé la gana. Y punto (como diría ella)", ha escrito Patricia Cerezo. "Grande La Roca. Ella lo llena todo. Con miradas, sonrisas, silencios, carcajadas y saber estar. Abrazo a todo el equipo y un beso especial para vosotros dos", ha comentado Anne Igartiburu. Nuria, por su parte, ha respondido a su marido de esta manera: "Ufffff ♥️ te amo".

Su historia de amor

La historia de Juan del Val y Nuria Roca comenzó cuando la valenciana presentaba Waku Waku en Televisión Español y el escritor se enamoró locamente de ella al verla en la pequeña pantalla. En aquel momento, Juan habló con los directores del medio en el que trabajaba -la revista Man- para entrevistarla y cuando estuvieron sentados el uno frente al otro sintieron un auténtico flechazo.

Tras ese primer encuentro, se casaron, tuvieron tres hijos -Juan, Pau y Olivia- y Juan se hizo un tatuaje por amor: una N, la inicial del nombre de su mujer, y la palabra incondicional. "Si en algun momento ya no fuera la pareja de Nuria me lo dejaría por una razón: ha formado parte de mi vida y yo jamás me arrepentiría de haber estado con Nuria. Si tengo otra pareja tendrá que asumir cómo es mi vida y mi vida es Nuria", dijo el escritor en La Roca al hablar sobre este tatuaje tan especial.

A Juan nunca le ha importado que le reconozcan como "el marido de Nuria Roca". De hecho, se siente encantado por ello. Soy consciente de que estoy donde estoy por ella", dijo con orgullo en El Hormiguero. Además, trabajar juntos es algo maravilloso para ambos. "Nosotros somos una pareja que nos queremos, nos admiramos, nos lo pasamos bien y eso está tan presente en casa como en el trabajo. Cuando nos toca trabajar juntos lo disfrutamos muchísimo porque nos gusta estar juntos, y cuando no, también", confesó Nuria en ¡HOLA!.