Berenice Lobatón habla ilusionada de su debut como presentadora: 'Quiero ganarme mi propio nombre'

Berenice Lobatón tiene un apellido que es historia de la televisión en España. Está orgullosa de ser hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez, pero sueña con ganarse su propio nombre y va por el buen camino. Con solo 21 años está a punto de debutar como presentadora en Generación T, un programa sobre tauromaquia desde la óptica de los más jóvenes que se estrena en ONETORO TV a finales del mes de abril. Lo hace con ilusión, mucha responsabilidad y arropada en el primer programa por un torero como Andrés Roca Rey, un maestro de la conversación como Bertín Osborne y un amigo y aficionado como Juan del Val Jr. Entre sus amistades se encuentran nombres tan ligados a los toros como Victoria de Marichalar o Cayetana Rivera, una de las personas que más consejos le dio de cara a este nuevo reto que afronta reivindicando su espacio en la pequeña pantalla ya que "ser joven no es un impedimento, sino una virtud".

Muy pronto se estrenará Generación T en ONETORO TV. ¿Siente responsabilidad, vértigo o miedo en este debut televisivo con tan solo 21 años?

Por un lado es una motivación muy grande, es una gran oportunidad porque aprendes trabajando y yo voy a dar lo mejor de mí y voy a crecer mucho con el programa.

¿Y qué le quita más el sueño: las críticas o la talla de los grandes personajes que va a entrevistar?

Todo lo nuevo me da miedo y me motiva. No soy un perfil ligado a la tauromaquia y éste es uno más de mis trabajos. Llevo desde muy pequeñita haciendo diferentes trabajos. Ya ha habido críticas, pero hay mucha gente también que me da ánimos y me dice que este programa era necesario. La gente me escribe y me dice ‘te necesitábamos’ y eso me ha hecho perder el miedo. La verdad, me da más miedo que me critiquen por la forma de trabajar que por el tema de los toros en sí. La falta de experiencia asusta.

Es joven, pero con genes de maestros del periodismo que le influyen y condicionan

Por una parte es una responsabilidad, son referentes incomparables, y es una suerte. Yo estoy todo el día preguntándole cosas a mi padre y eso ahora lo valoro mucho. Antes, valoraba lo que él ha ayudado y ha aportado a la sociedad. Ahora, le consulto qué le parece lo que voy haciendo.

¿Y qué le gustaría aportar como presentadora?

Quiero ganarme mi propio nombre, eso sí lo tengo claro, por mí misma. La tauromaquia se ha rejuvenecido mucho y yo he llegado en un momento perfecto, muy bueno. No hago crítica taurina, es algo fresco. Los toros no son un mundo tan masculino como dicen los estereotipos; y he aceptado esta propuesta como la de cualquier otro programa, porque que seas joven no es un impedimento, sino que es una virtud. Tenemos que afrontar retos y tener nuestros espacios; la gente nos escucha porque causamos interés. Y eso es una motivación.

Generación T es un espacio diseñado por usted misma, donde entrevista no sólo a figuras del toreo, sino también a otros jóvenes artistas. Es por suscripción, pero se ve alrededor del mundo

¡ Y se ve en 90 países diferentes!, me asusté un poco cuando me enteré, pero me motivó.

La palabra compromiso con el mundo del toro está sobre la mesa, aunque no sea especialmente aficionada

Soy aficionada, pero no vengo de una familia taurina. Y me han educado desde la libertad, tanto en religión como en política y aficiones como la tauromaquia, que me han surgido por mí misma. Agradezco que me hayan educado en la máxima libertad y en base al pensamiento crítico. Mi padre no es aficionado, ni tiene nada que ver con la tauromaquia. La primera vez tras ir a una plaza de toros le dije : “Papá, me ha gustado mucho y voy a volver” y él me regaló unos libros y me dijo “vale, es algo cultural. Te respeto pero no lo comparto”. En Generación T voy a hablar con esa libertad de otros temas culturales y voy a juntar actores, jóvenes artistas y toreros. Crear sinergias.

Los toros, parece que están volviendo a ponerse de moda entre los jóvenes

Sí, mucho. Están repletas las plazas de toros y hay mucha afición entre la juventud. Los tendidos están llenos de gente joven.

¿Qué argumentos tiene para los que van en contra de la fiesta?

Los respeto, pero creo que deberían ver lo que hay detrás. Hay muchos puestos de trabajo. Yo que no soy gran conocedora aún, soy muy nueva, ya me estoy enamorando de las historias que hay detrás. En una ganadería, por ejemplo, hay familias enteras que dedican su vida a eso, generación tras generación. Me encantaría que conociesen sus historias para entenderlo, más allá de la corrida de toros en sí.

Lo que cuestionan realmente es el maltrato al animal, la lidia, que es lo más difícil de explicar y entender

Sí, hay que saber que el toro nace para eso, ese es su final. El torero es quien más respeto tiene al toro. Pero, en cualquier caso, mi programa no va de eso para nada. Me llamaron precisamente para traer frescura.

Vamos a tratar de descubrir algunos secretos. ¿Cómo y cuándo descubre los toros?

Un día por casualidad fui a la plaza con una amiga del colegio y toreaba Roca Rey y me gustó muchísimo. Ahí empezó todo. Después conocí a través de amigos comunes a Andrés en persona y me inspiró mucho. Le admiro como persona.

Una buena casualidad que le lleva hasta la televisión. ¿Cómo es personalmente Roca Rey?

Es una persona maravillosa. Lucha día a día. Entrena mucho. Es normal, con planes normales, amigos normales. Siempre quiere juntar a la gente que quiere cada vez que viene a Madrid. Es una gran persona, además de un gran torero. Cuando se quita el traje de luces es humilde y normal. Se preocupa mucho por sus amigos.

En Generación T, debutará con una entrevista a Andrés Roca Rey y tendrá como padrino a Bertin Osborne, nada menos, y también estará Juan del Val hijo

Sí. El programa siempre termina con un ‘invitado especial’ para que nosotros aprendamos de los mayores y que los mayores aprendan de nosotros. Y tener a un maestro de la conversación a mi lado fue algo increíble en mi primer programa. Bertín es el mejor y le admiro mucho. Fue increíble, le estoy muy agradecida.

¿Fue un favor personal? porque Bertín Osborne está muy cotizado últimamente.

Más que un favor, fue un apoyo a una niña joven que está empezando su programa. Algo natural.

¿Y cómo vio a Bertin? Últimamente estaba regular de salud, tanto que hasta canceló un concierto

Bien. Yo le vi muy bien y le pedí algún consejo y estuvo supercariñoso, cercano con todo el equipo y conmigo.

¿Y qué consejo le dio?

Me dijo que fuese natural y que confiara en mí misma. Para mí verlo en directo fue algo genial.

Ha puesto el listón muy alto, ¿el siguiente programa es un gran reto?

Todos van a ser un reto; tiene que ser así para hacer bien cualquier trabajo. No siento presión, quiero que sea algo especial y bonito cada programa. Se trata de sacar al torero de su mundo y crear sinergias.

¿Supongo que una de las próximas invitadas será su amiga Victoria Marichalar?

(Se ríe) No se, no se lo he propuesto, la verdad. Tomo nota de la idea, gracias…

Ella es una gran aficionada a los toros y también Tana Rivera. Recientemente presentaron los carteles de San Isidro en Las Ventas

Es muy bueno y necesario que haya jóvenes como ellas para el mundo del toro. Lo hacen muy bien.

¿Y veremos a Paco Lobatón en su programa algún día?

No, mi padre creo que no. Le admiro mucho pero sería un error juntarle en un proyecto que es mio propio. Cada día sueño porque no se ponga mi nombre y detrás siempre ‘la hija de Paco Lobaton’ (sonríe)

¿Cuándo se estrena?

Pues vamos a grabar dos más, que nos está costando por ser ya plena temporada y a finales de abril se estrenará el primero.

¿Nos puedes avanzar el nombre de algún otro torero que vaya a ir de invitado?

No puedo decirlos porque aún no están cerrados. Lo siento. (sonríe)

Algún nombre, para ir creando ambiente...

No puedo, de verdad. Andrés Roca Rey, Bertin, los hermanos Gilca, (dos DJ muy famosos), y Juan del Val jr. son los invitados del primero. Que fue muy, muy divertido, ya lo veréis. Seguirá habiendo muchas sorpresas en este espacio, seguro.

Juan del Val jr. es también muy aficionado y participó en su debut por amistad, ¿verdad? No es habitual de los medios de comunicación.

La verdad es que sí. Estoy muy agradecida y siempre me ha animado y ha confiado en mí mucho. Siempre está dispuesto y estoy muy agradecida por acompañarme en esos primeros pasos. Me dieron mucha paz en un programa que voy a recordar toda mi vida.

No puedo terminar la entrevista sin saber más nombres

Me encantaría tener a Manzanares, Talavante, Pablo Aguado, Cayetano, Borja Jimenez… Morante, por supuesto.

Una última curiosidad, ¿quién fue su amiga la que le llevó por primera vez a la plaza?

Lucía, una amiga del colegio. No fue Tana ni ninguna de ese grupo.

Pero Cayetana y Victoria también son buenas amigas y como referencia taurina le ayudan a entender la fiesta, ¿no?

Sí, de hecho con Tana he hablado un montón, ha sido superbuena. La he llamado un montón para preguntarle cosas y me ha ayudado mucho y me ha dado muchos consejos.

Y Victoria también es buena aficionada

Las dos, la verdad, son muy buenas aficionadas, por supuesto. Son buenas aficionadas porque las dos han tenido muy buenos maestros . Evidentemente, Victoria con la Infanta Elena y Tana con su sangre taurina.