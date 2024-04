Ester Expósito, Danna Paola, Georgina Amorós y Miguel Bernardeau: la reunión de 'Élite' más esperada

Las estrellas de Élite, una de las series de mayor éxito de Netflix, se han reencontrado para sorpresa de todos sus seguidores. Ester Expósito, Danna Paola, Georgina Amorós, Miguel Bernardeau y Diego Betancor, productor de la ficción y pareja de Georgina, han compartido varias imágenes de esta reunión tan inesperada en la que todos ellos aparecen muy felices, demostrando que su amistad sigue intacta a pesar del tiempo.

Además de recordar viejos tiempos, seguro que hablaron de su prometedor futuro profesional, sobre todo, Ester Expósito, que ha conquistado México con la serie Bandidos, de Netflix, en la que comparte protagonismo con su ex, el actor uruguayo Nico Furtado. La actriz madrileña, de 24 años, acudió a esta cita con Nini Vélez, la estilista de moda mexicana con quien mantiene una gran amistad desde hace tiempo. Pasan tanto tiempo juntas que se ha llegado a rumorear con una posible relación. De momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto.

Danna Paola, por su parte, también disfrutó de esta velada junto a su novio, el actor y cantante Alex Hoyer. La artista mexicana, de 28 años, acaba de lanzar nuevo disco, Childstar, en el que se ha abierto como nunca confesando cosas tan personales como que, cuando vivió en España, se enamoró de una mujer, cuya identidad prefiere no desvelar.

Georgina Amorós lleva conquistando a la cámara desde los cinco años y su gran oportunidad llegó gracias al papel de Cayetana en Élite. "Una de las mejores cosas que me ha dado Élite ha sido la posición privilegiada en la que estoy como actriz, que me tengan más en cuenta, que la gente me conozca más, que me puedan llegar más proyectos", declaró en ¡HOLA!.

Miguel Bernardeau, que acaba de realizar un espectacular viaje por el Amazonas, se ha volcado en el trabajo tras su mediática separación de la cantante Aitana y tras ser relacionado sentimentalmente con Ester Expósito a principios de año.