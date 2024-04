Noah Cyrus reaparece con su prometido tras las últimas polémicas familiares

Noah Cyrus ha decidido volver a escena y lo ha hecho acompañada de su prometido, el diseñador de moda Pinkus. La cantante, de 24 años, acudió este fin de semana a ver el partido que jugaron Los Angeles Lakers contra los Minnesota Timberwolves en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (California) y se convirtió en el centro de todas las miradas, ya que no se había dejado ver en público desde que saltaron las últimas polémicas familiares.

Noah y Pinkus, que se comprometieron el pasado verano, se mostraron de lo más cariñosos y enamorados mientras veían el partido de baloncesto desde primera fila. La hermana pequeña de Miley Cyrus, que llevaba un conjunto vaquero de chaqueta y pantalones XXL y su larguísima melena suelta y lisa, esbozó una leve sonrisa al ver que estaba siendo captada por las cámaras de los fotógrafos.

"Nunca pensé que conocería a un hombre como tú, con tanto amor que dar. Eres la persona con más talento, más leal y más amable", publicó la cantante en sus redes sociales, asegurando nunca se había sentido "más amada y más enamorada". "No sé cómo he tenido tanta suerte. "Te diría 'sí' todos los días de mi vida", dijo Cyrus sobre su prometido.

Noah Cyrus se había mantenido alejada de los focos desde el pasado mes de febrero. Durante estas semanas, se ha hablado largo y tendido del supuesto romance que mantuvo con el actor Dominic Purcell antes de que se casara con su madre y, aunque la artista no se ha pronunciado al respecto, sí que lo han hecho fuentes cercanas a ella. Al parecer, "se sintió muy ofendida" al enterarse de que Tish había decidido casarse con el protagonista de Prison Break. "Noah y Dominic se veían de vez en cuando. Dejaron de verse y luego Tish empezó con él", dice la fuente, asegurando que: "Tish sabía que él había estado saliendo con Noah".

Esta situación ha tensado aún más la relación entre Noah y su madre, que prácticamente no tienen relación desde que Tish se divorció de Billy Ray Cyrus en 2022. La cantante se ha mantenido en todo momento al lado de su padre porque siempre han estado muy unidos y tienen una relación muy estrecha. Es más, ese es uno de los motivos por los que Noah se ha distanciado tanto de su hermana Miley.

Precisamente esta semana, Noah se ha hecho viral por el like que le ha dado a una foto de su excuñado, Liam Hemsworth. El actor publicó en sus redes sociales una imagen en la que salía presumiendo de músculos y la artista no dudó en hacer clic en 'me gusta', aunque parece que se arrepintió y al poco tiempo lo quitó. Es un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans de las hermanas Cyrus, ya que les extraña que Noah lo haya hecho sabiendo cómo terminó el matrimonio de su hermana con el protagonista de Los juegos del hambre.