Nuria Roca celebra su 52 cumpleaños rodeada de toda su familia y con una romántica felicitación de Juan del Val

¡En casa de Nuria Roca están de celebración! La presentadora acaba de cumplir 52 años y lo ha celebrado soplando las velas de una deliciosa tarta de chocolate y rodeada de las personas que más quiere, su marido, Juan del Val, y sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, de 21, 17 y 13 años respectivamente. “Mi mejor regalo son ellos. Mis polluelos y la avalancha de mensajes de cariño que he recibido. Así da gusto. Muchas gracias a todos”, ha escrito la periodista junto a la simpática estampa familiar.

De la misma manera, la maestra de ceremonias de La Roca ha querido compartir con su extensa comunidad de seguidores una reflexión sobre el paso del tiempo con una carta dirigida a su ‘yo del pasado’, su niña interior. “La mochila cada vez pesa más, pero está llena de cosas maravillosas. Has aprendido a no meter en ella lo que no te gusta. Puedes llevarla a paso ligero no te preocupes. Eso sí, ponte fuerte para poder cargar con ella tranquilamente porque intuyo que seguirás llenándola de experiencias, de gente bonita, sorpresas, abrazos y un montón de ‘te quieros’”.

Unas emotivas palabras a las que la periodista valenciana ha puesto punto final con una promesa para mejorar algunos de sus defectos de cara al futuro. “No se te olvide seguir trabajando la paciencia y atemperar un poco más el pronto ese que tienes. En cuanto a ese optimismo tuyo mantenlo a raya, que no vaya a más, por favor. Te quiero y cada vez me gustas más”.

Por supuesto, en esta fecha tan señalada no ha podido faltar la romántica felicitación de Juan del Val, su compañero de vida y también en los platós. “Te conocí con 26, la mitad de tu vida, que es mi vida entera”. Hay que recordar que el colaborador de El Hormiguero se enamoró de su mujer por televisión, puesto que ella presentaba el programa sobre animales Wuaku Wuaku y al verla en la pequeña pantalla se enamoró. Para intentar conquistarla, el escritor intentó convencerla para hacerle una entrevista para el medio en el que trabajaba en aquel momento.

Sin embargo, tras varios intentos fallidos por falta de tiempo de Nuria, Juan se ofreció a hacer de chofer y llevarla al aeropuerto. En ese camino, charlaron y la chispa surgió entre ellos dando lugar a más citas. Dos años más tarde, concretamente el 6 de octubre del 2000, pusieron el broche de oro a su noviazgo dándose el ‘sí, quiero’ en la localidad valenciana de El Puig. Desde entonces, son inseparables formando una bonita y unida familia.

Además de la felicitación de su esposo, Nuria Roca ha recibido mensajes repletos de cariño de sus admiradores y de otros muchos rostros conocidos del mundo del entretenimiento como Tamara Falcó, Boris Izaguirre, Máximo Huerta, Emma García, Alejandra Prat, Cari Lapique, Elena Furiase, Eugenia Silvia y Patricia Conde.