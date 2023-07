Hablamos con Nuria Roca de la boda de Tamara Falcó, de la que destaca su 'talante para disfrutar y afrontar dificultades'

Con el verano llegan esos atardeceres mágicos con los que tanto disfruta Nuria Roca. Además, ahora ha podido ver la puesta de sol desde el balneario de los baños del Carmen de Málaga, telón de fondo de Atardeceres Larios, un acto que estará en la ciudad andaluza hasta el 6 de julio y que aúna música, diversión y amigos. Junto a Raquel Meroño, María Esteve y Antonio Pagudo ha vivido esta experiencia con la que da el pistoletazo de salida a un verano que promete ser inolvidable ya que desconectará con su marido, Juan del Val, y con sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, después de que el mayor haya estado un año estudiando en Estados Unidos. Además, el próximo sábado 8 de julio tiene el primer gran acontecimiento de la temporada, la boda de Tamara Falcó, con la que mantiene una bonita amistad. De todos estos planes, su vida familiar y los proyectos para la próxima temporada nos habla la presentadora.

Estos son los secretos de Nuria Roca para un verano saludable

El momento fan de Nuria Roca y sus tres hijos con Rosalía

- Has estado en Málaga disfrutando de momentos mágicos en Atardeceres Larios. ¿Cómo has vivido esta experiencia?

- Era el segundo año que iba y la verdad es que la experiencia es fantástica. O sea, fue un descubrimiento todo. La organización de los Atardeceres Larios, conocer el balneario, la compañía, los amigos que he hecho. Ha sido muy divertido y muy chulo.

- Te hemos visto disfrutando de los conciertos...

- Sí, en los Atardeceres Larios pude disfrutar del concierto de Antonio Carmona, que mira que le he entrevistado veces y he coincidido con él, pero no había estado nunca en un concierto suyo y me hizo mucha ilusión y lo disfruté mucho. También estaba La bien querida, que es muy amiga mía y tiene concierto el próximo martes que lo tiene todo vendido. Escuhé música con la que yo me identifico mucho.

- ¿Ha sido allí, en los Atardeceres Larios, dónde has coincidido con Antonio Banderas?

- Exactamente. Sí, señor, porque también estaba Antonio grabando para Larios. Y nada, no había coincidido nunca con él. Y bueno, me pareció absolutamente encantador. Al natural es aún más guapo. Y conocí también a su chica. Muy guay, muy bien. Tuve un momento muy fan, sí.

- ¿Cuál es tu plan perfecto para disfrutar de una tarde de verano?

-Yo creo que que estar en buena compañía y si puede ser escuchar música que te guste y tomarte una copita. A lo mejor ni siquiera pensar en nada, ¿sabes? O sea, desconectar. Y me apetece mucho, porque sí que es verdad que el atardecer es algo de lo que disfruto solamente cuando estoy de vacaciones. El atardecer lo asocio únicamente a momentos realmente bonitos y únicos. Este año he disfrutado en Málaga de los Atardeceres Larios y me ha encantado. También es verdad que el sitio - El Balneario de los Baños del Carmen- es tan bonito... una maravilla.

-Nuria Roca enseña el backstage de 'El Hormiguero': así se viven los minutos previos a entrar en directo

- Vamos, que el año que viene si puedes repites, ¿no?

- Bueno, si el año que viene puedo repito, por supuesto, es más, pensé: es tan bonito este sitio, este balneario, que si me tengo que volver a casar me casaría allí. Tan bonito que me encantó.

- Estás en un momento profesional buenísimo. LaSexta ha renovado La Roca y Pablo Motos vuelve a contar contigo para la próxima temporada de El Hormiguero. ¿Cómo lo estás viviendo?

- Lo estoy viviendo muy bien porque estoy haciendo lo que me gusta. Eso es un lujo. Es un lujo que te respalden las personas que confían en ti y el público. Es un momento muy dulce porque no siempre estás en este momento. Entonces bueno, disfrutándolo y agradeciéndolo.

- ¿Tienes algún proyecto más entre manos?

- Volvemos con las pilas cargadas para la tercera temporada de La Roca y la temporada 18 de El Hormiguero. Tengo muchos compromisos publicitarios que también requieren tiempo, entonces no me da la vida. Lo que voy a hacer ahora es desconectar el teléfono en verano si puedo y luego ya en septiembre intentaré hacer como he hecho este año, que es que los lunes no estoy para nadie y a partir de ahí trabajo todos los días.

- ¿Cómo se presenta el verano?

- Nos vamos todos juntos a mitad de julio a Menorca y estaremos allí hasta final de mes. Y luego nos gustaría bajar a Cádiz también una semanita si podemos y ya está. Me apetece también mucho estar en casa. No me apetece hacer grandes viajes, eso me lo reservo más para Navidades o Semana Santa. Ahora me apetece descansar y desconectar.

-¡Un vals sin el novio! Nuria Roca y Juan del Val comparten una divertida anécdota de su boda

- Y disfrutar de la boda de Tamara Falcó, ¿no?

- También, que ya no nos queda nada. El sábado que viene estamos ahí dándolo todo.

- Juan del Val, tu marido, ha dicho que iba a llevar un traje de color crema. No sé si tú nos puedes adelantar algo de tu vestido de invitada...

- Lo de Juan es mentira. Es para asustar a Tamara. Va a ir con un traje espectacular del mismo sastre que hacía los trajes al padre de Tamara, Carlos Falcó. Yo te puedo adelantar que voy a ir muy yo. Va a haber mucho color.

- Has congeniado fenomenal con Tamara Falcó. ¿Le diste algún consejo cuando tuvo que enfrentarse al problema de su vestido de novia?

- La verdad es que no hace falta darle muchos consejos a Tamara, porque Tamara tiene una actitud ante la vida maravillosa. Tiene un talante estupendo tanto para disfrutar como para afrontar dificultades. Y no hay que decirle mucho, la verdad, creo que lo gestiona todo muy bien. Muchas veces lo he pensado, no tiene que ser nada fácil ser Tamara con todo lo que tiene quye gestionar, pero ella lo hace todo con una sonrisa.

- ¿Cómo definirías a Tamara en las distancias cortas?

- Pues un poco como te acabo de decir. Yo creo que tiene una actitud ante la vida estupenda y eso te salva de todo. Tiene mucho sentido del humor y cuida mucho a la gente, que eso para mí es algo muy importante. A mí me gusta la gente que se preocupa de los demás, que está pendiente del resto, y eso lo tiene Tamara.

- No sé si os ha comentado a los compañeros algún detalle de su vestido o lo lleva todo con muchísima discreción

- Creo que sabrás tú más que yo. Esto te lo garantizo. Pero te diré que estoy convencida de que va a ir muy guapa y muy contenta. Se la ve satisfecha con el traje y eso es importantísimo. Estoy convencida que le va a dar seguridad en ella misma y lo va a lucir muy bien.

- ¿Van tus hijos a la boda?

- No, es una boda de compañeros

- Hace unos días tus tres hijos te acompañaron a El Hormiguero para ver a Rosalía. ¿Cómo viven ellos vuestro trabajo y la popularidad?

- Pues la verdad es que no nos hacen mucho caso. O sea, tiene que venir Rosalía para que conozcan donde trabajamos. Pasan de nosotros bastante.

- ¿Llevas bien el paso del tiempo y que tus hijos crezcan tan deprisa?

- Lo vivo como una etapa muy bonita porque tienes otro tipo de relación con los hijos. También es cierto que como yo los tengo de diferentes edades, pues mientras uno ya es mucho más independiente, la otra te sigue reclamando. Pero sí que te das cuenta de que el tiempo pasa muy rápido y que todo se acaba. Entonces me da un poquito de de nostalgia, claro.

- Tú no paras de trabajar y Juan del Val tiene a punto de caramelo un nuevo libro...

- Sí, se llama 'Boca besada' y sale a la venta el 27 de septiembre. Ahora se van a Nueva York a hacer allí el lanzamiento y demás y el 27 de septiembre sale. O sea que muy, muy bien. Es es una pasada de novela. Es una novela maravillosa.

- ¿Cómo lográis Juan y tú compaginar tan bien vuestro trabajo con la vida familiar?

- Pues con falta de sueño y con ayuda. Ahora ya colabora todo el mundo en casa, eso es importante, pero sí que es verdad que nos cansamos un poco.