David Beckham se enamoró de Victoria por estas cualidades

La historia de amor entre David y Victoria Beckham surgió a primera vista cuando el destino quiso que sus caminos se cruzaran en el estadio Old Trafford, donde él estaba disputando un partido con el que entonces era su equipo, el Manchester United. Él era una de las estrellas del fútbol más internacional y querida. Ella había alcanzado la fama gracias a cantar en la archiconocida girl band de los noventa Spice Girls. En ese momento, sus miradas se cruzaron y el futbolista supo que la Spice Girl sería la mujer con la que pasaría el resto de su vida, y no se equivocó. Ahora, 24 años después, David ha desvelado qué es lo que más le gusta de la diseñadora y por qué se enamoró locamente de ella.

David Beckham ha hablado sobre la profunda conexión y admiración que siente por su mujer. Una sincera declaración que ha realizado durante una entrevista con James Corden en el programa This Life of Mine de SiriusXM. Más de dos décadas después de conocer a Victoria, el exfutbolista ha reflexionado sobre el amor y ha confesado que desde el primer momento se sintió atraído por la madre de sus hijos: "Realmente me gustaba. Simplemente me gustaba mucho. No sabía como era ella como persona, no sabía con quién iba a estar, pero me gustaba mucho".

Tras detallar cuál fue su primera impresión sobre ella, desvelaba que la primera vez que realmente la vio fue durante el videoclip de Say You'll Be The, en el que aparece Victoria luciendo un traje de color negro. Tras visionar las imágenes, David lo tuvo claro y le confesó a su compañero de cuarto "me casaré con esa del vestido negro corto", y así fue. Se dieron el 'sí, quiero', en una lujosa boda por todo lo alto que celebraron en Irlanda el 4 de julio de 1999.

A pesar de este flechazo y lo maravillado que estaba David con su mujer, ha relatado que a medida que pasaba el tiempo, profundizó en su relación y transformaron la atracción inicial en un amor profundo y verdadero superando crisis y aumentando la familia. En la actualidad tienen cuatro hijos: Broolyn, Romeo, Cruz y Harper. Su primogénito fue el encargado de "llevar" los anillos y las arras con apenas cuatro meses de edad, en una boda que se celebró dos años después de su noviazgo. Al principio, la pareja de celebrities mantuvo su relación en secreto, pero desde que anunciaron su boda, el matrimonio se ha mantenido en el foco público, generando una gran expectación a cada lugar público al que acuden.

De hecho, el dueño del Inter Milan le cuenta al presentador que lo que más le gusta de Victoria es "lo trabajadora que es y el excepcional papel que ejerce como madre: "No me di cuenta de lo fuerte que era y eso es lo que realmente me atrae de ella. Me gusta el hecho de que a veces me cuida, la mayor parte del tiempo, y ya sabes, hemos creado esta vida con cuatro maravillosos hijos, que son lo más importante".

También ha querido resaltar lo luchadora que es la exSpice Girl: "Me gusta porque es una mujer fuerte y me encanta el hecho de lo duro que trabaja. También me gusta que es una gran y excelente madre. Hemos creado esta vida con cuatro increíbles niños y me encanta mi familia. Por eso elegí a Victoria, por la forma en la que dirige la familia". El amor que se procesan es más que evidente, de hecho al empresario le encanta compartir sus mejores momentos con sus seres queridos a través de su perfil público e, incluso, a Victoria es habitual que le dedique románticas palabras como hace dos semanas que le escribió tras el desfile de su firma en París: "Estoy muy orgulloso de ti por muchas razones, pero esta temporada te arrojó mucho y nuevamente hiciste lo que mejor sabes hacer. Te amamos".

