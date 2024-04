El simbólico viaje que Tamara Falcó está organizando con su familia paterna para homenajear a su bisabuela

Además de contar detalles de su boda con Íñigo Onieva y comentar el doloroso percance que sufrió horas antes de celebrar su despedida de soltera, Tamara Falcó reveló en Martínez y Hermanos, el programa de Dani Martínez en Cuatro, el viaje que está planeando con su familia paterna. Su propuesta, de momento, no ha tenido mucho mucho éxito, pero la marquesa de Griñón es muy tenaz con todo aquello que se propone y espera lograrlo. "Tengo un grupo de WhatsApp con los Falcó y llevo meses intentando que vayamos a París a visitar la tumba de nuestra bisabuela, queremos ir toda la familia, pero nadie me contesta", dijo entre risas, detallando que dentro de ese grupo no solo están sus hermanos Manuel, Xandra, Duarte y Adara. "También están sobrinos, primos... un poco de todo", puntualizó.

Las dos abuelas del fallecido Carlos Falcó y, por tanto, bisabuelas de Tamara y sus hermanos eran María de la Luz Mariátegui y Pérez de Barradas y Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón. La primera era la madre de Hilda Fernández de Córdoba Mariátegui y ostentaba el título de marquesa de Bay. Nació en Madrid el 22 de febrero de 1881 y falleció el 23 de marzo de 1959 en París. La segunda era la madre de Manuel Falcó Escandón, IX duque de Montellano, y en unos días se celebrará el aniversario de su nacimiento -el 28 de marzo de 1864- y en menos de un mes se cumplirán 88 años de su fallecimiento (15 de abril de 1936).

Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón nació y murió en París dejando a sus descendientes joyas tan espectaculares como la tiara de perlas y diamantes que lució su bisnieta Xandra Falcó el día de su boda, la misma diadema que prestaron a Isabelle Junot para su enlace con Álvaro Falcó, bisnieto también de la fallecida.

Tamara, por su parte, apostó por una tiara de inspiración Art-Deco mucho más pequeña, perteneciente a su abuela Hilda Fernández de Córdoba Mariátegui. También lucieron esta joya Janine Girod en su boda con Carlos Falcó; Carla Falcó, actual duquesa de Montellano, para su matrimonio con Jaime Matossian; y Amparo Corsini, cuando pronunció el 'sí, quiero' con Manuel Falcó Girod.

"En mi familia conservamos varias joyas de Chaumet que han pasado de generación en generación", contó Tamara en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2007. "Una de ellas es la pulsera de petición de mano de mi abuela Hilda Montellano, que ha llegado hasta mí. Mi abuelo encargó una pulsera a Chaumet que fue tan difícil de hacer, que no pudo estar terminada para la petición de mano. Por lo cual acabó regalándole dos. Sin embargo, siempre me han dicho que la verdadera joya es la que me ha llegado a mí, porque la importancia reside en que la montura sea de Chaumet", añadió.

En la portada de ese número de la revista, aparecía con una tiara de la firma de alta joyería francesa, bautizada como Flor de Pensamiento. ¡HOLA! rescató esa misma foto en 2020 para anunciar que se había convertido en marquesa de Griñón tras la muerte de su padre.

Hace tan solo unas semanas vimos a Carla Falcó, hija de Felipe Falcó, sobrina de Carlos Falcó, prima de Tamara Falcó y, por tanto, también bisnieta de Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón con un impresionante collar de diamantes y turquesas en la aristocrática boda de su hijo Felipe Matossian Falcó, marqués de Pons, con Ina Morenés Allende-Salazar, hija de la Marquesa de Velada.

Se trataba de una espectacular pieza de alta joyería perteneciente a la colección familiar y con más de un siglo de historia. Fue encargada en 1891 a la emblemática firma francesa Chaumet por los duques de Fernán Núñez, quienes se lo regalaron a Carlota Maximiliana de Escandón y Barrón por su boda con el duque de Montellano. Tiempo después, la dueña del collar se lo entregó a la esposa de su hijo mayor, Hilda Fernández de Córdoba y Mariátegui, abuela de Carla Falcó y bisabuela de Felipe Matossian Falcó.

