La revelación de Tamara Falcó sobre su boda: 'El 60 por ciento de los invitados no nos regaló nada'

Tamara Falcó e Íñigo Onieva pronunciaron el 'sí, quiero' el pasado 8 de julio en El Rincón, la joya de la corona del patrimonio inmobiliario del recordado marqués de Griñón. Al esperadísimo enlace de la pareja acudieron más de 400 invitados. Este número tan alto de asistentes hizo que Dani Martínez preguntara a Tamara en el programa Martínez y Hermanos, de Cuatro, sí ya había abierto todos los regalos que recibió ese día. Tras un instante de duda, la marquesa de Griñón respondió con total siceridad dejando con la boca abierta al presentador.

"Hubo un 60 por ciento de la boda que no nos regaló", declaró. "Pero el 40 por ciento restante mandó regalos y como eran días de mucho ajetreo en casa hay algunos regalos que no encuentro, por ejemplo, un cuadro grande, no entiendo, no aparece, me han enseñado la foto del cuadro, la señora no está mintiendo, pero no aparece....", añadió. Dani, muy sorprendido por su respuesta, quiso saber por qué hubo tantos invitados que no les regalaron nada y Tamara, entre risas, respondió: "Esa pregunta también me la hago yo".

Ya más seria, aseguró que no había devuelto ningún regalo de los que recibió. "La gente lo hace con mucho cariño, me he quedado con todos, no le he dado nada a nadie, de hecho, he tenido que habilitar un espacio en el garaje para poder poner todos los regalos porque a la gente le encanta regalarte vajillas. Y yo tengo sitio para una vajilla de diario, pero algún día tendré una casa gigante donde pueda tener varias vajillas", bromeó.

Tras compartir esta anécdota, Tamara hizo balance de sus primeros meses de matrimonio. La principal diferencia entre su vida de soltera y la de casada es que "tengo un hombre con el que me despierto todas las mañanas". "No echo de menos dormir sola, pero sí el silencio, me gusta mucho el silencio y hay veces que Íñigo está trabajando y yo lo escucho todo, pero tengo unos cascos y El Pardo, que me voy a pasear por allí con los perros y eso es una maravilla", manifestó.

Durante el programa, la marquesa de Griñón también recordó el percance que tuvo horas antes de su despedida de soltera en Lisboa. "Yo tenía que tener una despedida de soltera por todo lo alto y fui en silla de ruedas. Me caí el día de antes. Llevaba las gafas puestas y los zapatos grandes y me caí por las escaleras. Aunque era sorpresa, sabía que mis amigas me estaban preparando algo. Me dijo la fisio, un poco de hielo en el pie y un poco de hielo en la copa", contó sin parar de reír. "Fueron tres dias de despedida y al tercer día pensaba q me iban a amputar el pie", añadió, pues su pie estaba cada vez más hinchado y morado. De hecho, según dijo, su hermana Ana llamaba "morcillo" a su pie "porque se salía por todas partes y cambiaba de color todo el rato".

Dejando a un lado su vida sentimental, Tamara confirmó que Julio Iglesias, al que cariñosamente llama tío Julio, "está muy bien" y reveló que ayudó a componer a su hermano Enrique la canción Not in Love tras sufrir un desengaño amoroso. También dijo que tenía dos grupos familiares de WhatsApp, uno con los Falcó y otro con los Preysler. "Tengo un grupo con los Falcó para ir a París a visitar la tumba de nuestra bisabuela, queremos ir toda la familia, pero nadie me contesta", comentó. Al hablar sobre este tema hizo otra revelación de lo más sorprendente: su hermano Enrique acaba de instalarse WhatsApp. "Es como muy especial, le gusta mucho estar incomunicado", señaló.