Todas las fotos de la romántica escapada a Londres de Dani Martínez e Irene Arcos

Dani Martínez e Irene Arcos siguen juntos y enamorados. El presentador, de 41 años, y la actriz, de 42, han disfrutado de una romántica escapada a Londres. La pareja ha recorrido lugares tan emblemáticos como Notting Hill, Camden Town o el Soho, y visitado la National Gallery, donde se encuentra una de las cinco versiones de Los girasoles que pintó Van Gogh. Además, Dani se ha fotografiado con el Big Ben de fondo y ha protagonizado un divertido vídeo en una de las míticas cabinas de teléfono de la ciudad.

Fue a principios de noviembre cuando vieron la luz las primeras imágenes de la pareja disfrutando de un romántico paseo por Madrid entre risas, besos y abrazados. El presentador y la actriz caminaban abrazados y cogidos de la mano ajenos a las miradas del resto de viandantes. Junto a ellos se encontraba Lolo, el simpático perro de la intérprete que llegó a su vida hace ya siete meses procedente de una protectora de animales de Málaga. Ahora la pareja ha preferido no posar junta en sus redes sociales, ni viajar con Lolo a Londres. Pero las fotos que han compartido en sus respectivos perfiles no dejan lugar a dudas del gran momento que están viviendo.

Unas semanas antes de confirmarse su relación, Irene acudió como invitada a Martínez y Hermanos, el programa que Dani presentaba en Movistar Plus+. Era septiembre y ambos tuvieron mucha química en el plató. De hecho, el presentador le prestó su libro de cabecera, la biografía de Julio Iglesias, con la condición de que se lo devolviera. La actriz no lo hizo y en los sucesivos programas Dani contaba que Irene tenía "secuestrada la biblia" y que de vez en cuando la intérprete le enviaba "documentos" gráficos para mostrarle cómo estaba el ejemplar. "Irene, negociemos, dejemos las armas, sentémonos, hablemos, cojamos un mediador", le pidió el cómico a través de la cámara. No sabemos si fue a partir de esa negociación cuando pasaron a ser algo más que amigos o si ya lo eran antes y de ahí esa complicidad a la hora de bromear públicamente.

Dani es muy discreto con su vida sentimental. Desde que alcanzó la fama, se le ha relacionado con Cristina Pedroche, Lara Álvarez, Blanca Suárez y Miriam Rodríguez. Pero él jamás ha confirmado ninguna de estas relaciones y ha evitado pronunciarse al respecto. Tan solo lo hizo en una ocasión. Tras ser fotografiado con Eva González en 2014. "Somos amigos desde hace años. Como amigos que somos, nos hemos reído de lo que ha pasado y de lo que se ha montado", aclaró en LOC.

Antes de salir con Irene, el presentador mantuvo un breve romance con la periodista Melissa Jiménez. Comenzaron a salir juntos en otoño de 2022, pero en marzo de 2023 la reportera de Fórmula 1 ya solo tenía ojos para el piloto Fernando Alonso.

Irene, por su parte, nunca ha hablado sobre su vida sentimental. Tan solo ha trascendido que la actriz, que alcanzó el éxito gracias a El embarcadero y ahora triunfa con la serie Todos mienten, mantuvo una larga relación con Jairo Perera, más conocido como Muchachito Bombo Infierno.