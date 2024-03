Carmen Alcayde presenta a su novio de 28 años y desvela cómo fue la reacción de sus tres hijos al conocerlo

Carmen Alcayde (50) está de nuevo enamorada. La periodista valenciana ha acudido por primera vez a un plató de televisión junto a su novio Charli, de 28 años, para relatar los inicios de su historia de amor. “Nos conocimos en agosto, yo llevaba desde octubre separada, en un concierto. Lo vi en las mesas de mezclas y digo ‘me he enamorado’. Luego entré en Gran Hermano y me dolía el estómago pensando en él. Cuando fui expulsada, me esperó al salir”, ha relatado la colaboradora en el programa de Telecinco ¡De Viernes!

En esta entrevista la que fuese presentadora de Aquí hay tomate también ha explicado que su chico ya conoce a sus tres hijos, Carmen (12), Eduardo (11) y Olivia (7), fruto de su anterior matrimonio con Eduardo Primo de Arnau. A pesar de la considerable diferencia edad de su madre con Charli, los niños han asimilado la noticia a las mil maravillas. “Se lo fui diciendo de uno en uno. Recuerdo que mi hijo Edu, que es maravilloso, me contestó ‘mejor que un señor mayor y aburrido’.

Para Carmen y Charli la edad solo es un número, puesto que el amor que se tienen y los gustos y aficiones que comparten son mucho mayores que las diferencias que los separan. Eso sí, por ahora, la pareja quiere hacer las cosas despacio y no tienen pensamiento de irse a vivir juntos o ampliar la familia. “De momento, estamos bien así”, ha señalado la extertuliana de Sálvame.

En esta intervención televisiva, Carmen también ha abierto su corazón dando más detalles de los motivos que la llevaron a divorciarse de su marido después de 30 años juntos, 19 de ellos casados. “Nos desenamoramos los dos. Yo tomé la decisión porque ya no había esa chispa. Yo soy alegre y pizpireta y con mi ex cada uno iba hacia un lado, no nos divertíamos mucho juntos”.

Tal y como se puede comprobar en sus perfiles públicos, Charlie, que al igual que Carmen es natural de la Comunidad Valenciana, es un apasionado del mundo de la música. Afición que quiere convertir en su forma de vida, puesto que bajo el seudónimo de Charli G ha publicado el sencillo Quiero casarme contigo, en el que la periodista es la protagonista del videoclip. Otros de sus hobbies son las motos, la fotografía e ir al gimnasio.

Durante su intervención en ¡De viernes! Charlie no ha dudado en deshacerse en halagos con Carmen Alcayde, de la que le ha conquistado su energía y vitalidad. “Ella es super joven y tiene mucha entrega. He encontrado en una mujer de 50 lo que no encontré en una de 20”.

