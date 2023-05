Así fue la emotiva reconciliación de Lydia Lozano y Carmen Alcayde en ‘Sálvame’ tras meses sin hablarse

Todo final tiene sus cosas malas, pero también sus cosas buenas. Y es que, desde que se anunciase el fin de Sálvame, los colaboradores están con sus sentimientos a flor de piel y, antes de la cancelación, aún se tienen que aclarar ciertos asuntos que han causado polémica en el pasado. Como es el caso entre Carmen Alcayde y Lydia Lozano. Tras meses sin hablarse, Alcayde no ha dejado pasar la oportunidad y ha querido terminar de la mejor manera posible en la recta final del programa. Por este motivo, Carmen se ha roto a llorar en pleno directo y ambas han protagonizado una emotiva reconciliación.

Todo sucedía el pasado viernes, gracias a las presentadoras Terelu Campos y Adela González que daban pie a que eso pasase. Las dos lanzaban a los tertulianos la oportunidad de poder solucionar cualquier rencilla que hubiera entre ellos. Acto seguido, Carmen Alcayde se echaba a llorar y Lydia Lozano acudía a ella a abrazarla con cariño. "No llores, Carmen. No me hagas esto que he dicho que hasta el 23 de junio no voy a volver a llorar", le decía la colaboradora en Sálvame, mientras sostenía a su compañera. A lo que la valenciana, arrepentida por lo ocurrido, le contestaba: "Dije, esto no se puede acabar y que no esté con Lydia como antes. Sé que es difícil, la cagué, espero que este tiempo nos queramos", expresaba Alcayde, mirando a la que antes era su amiga, y queriendo anteponer su relación al problema que hubo en febrero.

Ante las palabras de Carmen Alcayde, Lydia Lozano volvía a rememorar lo sucedido expresando su malestar, asegurando que para ella "fue un golpe muy duro" y que solo dijo que necesitaba tiempo para asimilar lo que ella consideró una traición en su día. Sin embargo, la canaria dejaba una puerta abierta para volver a estar como antes, porque aunque Sálvame se acabe y ya no continúen trabajando juntas, no pasará igual con su amistad: "No se acaba el mundo", sentenciaba Lydia.

La polémica entre Carmen Alcayde y Lydia Lozano

El problema entre Carmen Alcayde y Lydia Lozano se remonta a febrero de este año, cuando a raíz de una polémica, un testigo anónimo acudía al programa para asegurar que había coincidido con una colaboradora de Sálvame en un local de intercambio de parejas. En ese momento, la valenciana se adelantaba y sacaba el nombre de Lydia a relucir. "Lo siento, porque es mi amiga, pero ella haría lo mismo", se justificaba.

Instantes después, la canaria llamaba por teléfono molesta a su compañera para negar que lo que estaban diciendo fuese verdad. A lo que Carmen se disculpaba diciendo, "perdóname, cariño". Sin embargo, Lydia le cortaba la llamada mostrando su enfado por decir su nombre. "Yo pensaba que ella estaba allí por una fiesta, no es ilegal ni nada, se están confundiendo las cosas", aseguraba, intentando matizar la situación. A partir de ahí, la larga amistad que tenían entre las dos se rompía, hasta este viernes, que se reconciliaban después de varios meses sin hablar.