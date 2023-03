Carmen Alcayde desvela que ha estado muchos años sin hablarse con Jorge Javier Vázquez

A Carmen Alcayde se la recuerda, entre otras cosas, porque era una de las presentadoras del programa Aquí hay tomate junto a Jorge Javier Vázquez. 20 años después, y tras un tiempo sin verles juntos en la pantalla -salvo ahora, que él es conductor de Sálvame y ella colaboradora-, la comunicadora ha dado un paso adelante y ha querido confesar que estuvo años sin hablarse con Jorge Javier y cómo era su relación dentro y fuera del espacio. Además, también ha hablado de la razón por la que no ha querido concursar en Supervivientes, entre otras cosas.

VER GALERÍA

La nueva vida de Carmen Alcayde al separarse después de casi tres décadas de amor

La periodista valenciana ha reconocido que, después de terminar el programa, Jorge Javier y ella dejaron de hablarse durante años. "No me acuerdo qué pasó. Pero fue un día en cinco años. Presentábamos cada uno mirando a un lado, en el comedor también tuvimos una bronca, pero no me acuerdo qué pasó. Nos acordamos de no mirarnos, tampoco teníamos cue", recordaba Carmen Alcayde, mientras se sometía al polígrafo de Conchita en el Deluxe, y sin profundizar mucho en el origen del problema que causó el enfado entre los dos. "No es que no nos hablásemos porque nos llevásemos mal, sino porque él (Jorge Javier Vázquez) hizo una vida, yo hice otra y no teníamos nada que ver. De repente le mandaba un mensaje por un premio, o por algo del programa... él me contestaba o no...", señalaba. En ese aspecto, Carmen ha confesado que han sido "buenos compañeros de tele", pero no consideraba que hayan sido amigos: "En cinco años hemos cenado cuatro veces y hemos hecho un viaje".

VER GALERÍA

Estos son los grandes amigos de Carmen Alcayde en los que apoyarse tras su ruptura

Carmen Alcayde ha continuado insistiendo en que el motivo del distanciamiento se debía, más que nada, a las diferentes vidas que empezaron a llevar cada uno: "Yo me puse a tener hijos, él a triunfar aquí. No nos hablábamos, pero no porque no nos llevásemos bien. Con Jorge siempre he tenido mucha química. Siempre que nos hemos visto en un pasillo, nos hemos abrazado y nos hemos reído, a pesar de que llevábamos muchos años sin hablarnos", destacaba con cariño. "Es de esas relaciones que cuando te ves te amas y, si no, pues te puedes olvidar un poco", zanjaba la valenciana.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Enfados, poco interés... Jorge Javier y Carmen Alcayde cuentan secretos de su pasado juntos en televisión

El gesto con su hija y su relación con Doña Letizia

Además de hablar de su relación con Jorge Javier Vázquez, la presentadora ha confesado que rechazó ir a Supervivientes por no perderse la Primera Comunión de su hija, a pesar de que necesitaba el dinero: "Soy una descerebrada y siempre pienso que voy a salir de todo. Me hace falta el dinero, pero no me perdonaré a mí misma el haber faltado en un día tan importante para mi hija como es su Primera Comunión", se decía a sí misma.

Entre otros temas, una de las curiosidades de la vida de Carmen Alcayde es que estudió en un Máster de periodismo con Doña Letizia. Ella misma relataba que, con el paso de los años, y cuando ya estuvo trabajando en Aquí hay tomate, recibió un saludo de la que fuera su compañera de clase y, al tiempo, se enteró de que se iba a casar con el Rey Felipe.