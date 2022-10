Estos son los grandes amigos de Carmen Alcayde en los que apoyarse tras su ruptura

Loading the player...

Carmen Alcayde anunciaba hace unos días su ruptura con su pareja durante 30 años y padre de sus hijos, Eduardo Primo. La periodista y colaboradora del grupo Mediaset, explicaba en Sálvame que se trataba de una decisión muy meditada y tomada sobre todo por el bien de sus hijos: 'Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos', han sido sus palabras. Cuando la comunicadora valenciana atraviesa estos delicados momentos, ¿quiénes son sus grandes apoyos? Dale al play y no te lo pierdas.

